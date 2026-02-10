وزارة الموارد البشرية تكشف عن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية وخطوات التقديم عبر منصة مساند وفوائد التأمين

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:20 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةوزارة الموارد البشرية تكشف عن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية وخطوات التقديم عبر منصة مساند وفوائد التأمين

تم إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك في يوم الخميس الذي يوافق 1 من شهر يناير الماضي لعام 1447، حيث يمكنك الآن الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصة مساند الإلكترونية التي تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في السعودية، والهدف الأول في تفعيل هذه العقود حفظ حقوق أطراف التعاقد في حالات العمالة التي تعمل للمرة الأولى عند صاحب العمل، لمعرفة المزيد تابع معي.

ما هي خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية؟

كما أوضحت أنها خدمة تم طرحها مؤخرًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عبر منصة مساند الإلكترونية والتي هدفها حفظ حقوق أطراف التعاقد العامل وصاحب العمل، ووفقاً لهذه الخدمة فإن التأمين على العقود سيكون على استقدام العمالة الجديدة لأول سنتين من بداية العقد، والتي تتم بين صاحب العمل والمكتب المسؤول عن استقدام العمالة، وبعد مرور العامين يكون التأمين اختياري لصاحب العمل، والذي يتميز هذه الخدمة أنها تتيح التعويض سواء لصاحب العمل أو العامل نفسه وفقا لعدة حالات.

ما هي خطوات التأمين على العمالة عبر منصة مساند؟

لكي تستطيع أن تقوم بتأمين علي عقود العاملين في المنازل هناك عدة خطوات قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بوضعها، والتي تتمثل في عدة نقاط كالآتي:

أولاً يجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص عبر منصة ساند الإلكترونية.

يجب أن تحدد نوع الاستقدام الذي تريده، كما يجب أن تقوم بتحديد نوع التعاقد الذي ترغب به فقم باختياره.

يجب أن تحدد مهنة العامل الذي تريده والجنسية الخاصة به.

قم باختيار العروض المناسبة المتاحة أمامك.

من خلال مكتب الاستقدام قم بتأكيد طلب الاستقدام.

قم بالضغط على تفاصيل الطلب، ثم قم باختيار العامل المناسب.

قم باختيار عرض التأمين المناسب من عروض التأمين المتاحة لدى شركة التأمين التي تقوم باختيارها.

بعدما توافق على السعر ستنتقل مباشرةً إلى منصة مساند لإكمال إجراءات التأمين.

ما هي فوائد التأمين على عقود العمالة المنزلية؟

هناك عدد من المزايا التي تحدث للعامل وصاحب العمل جراء توقيع التأمين على عقود تأمين العمالة المنزلية والتي تتوفر في هذه النقاط:

مزايا صاحب العمل:

إذا حدث أن العامل المستقدم لم يأتي للعمل لأي ظرف سواء هرب أو حدث له حادثة من اي نوع أو إصابته بأحد الأمراض المزمنة، أو أنه لا يستطيع أن يكمل عمله، يتم تعويض صاحب العمل في هذه الحالة.

إذا توفى العامل في منزل صاحب العمل فإنه يتم تعويضه عن المصاريف التي تحملها أثناء إعادة الجثمان والمتعلقات الخاصة بالمتوفي لأقاربه.

مزايا العامل: