الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:20 صباحاً - طريقة تحديث الصك العقاري 1447 الكترونيا والأوراق المطلوبة

يتساءل الكثير حول طريقة تحديث الصك العقاري 1447 الكترونيا، حيث إن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية قامت بإطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة ناجز، ومنها خدمة تحديث الصكوك العقارية، لذلك سنتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على طريقة تحديث الصك العقاري 1447.

طريقة تحديث الصك العقاري 1447 الكترونيا

إن خدمة تحديث الصك العقاري هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية من خلال بوابة ناجز، كما توجد مجموعة من الخطوات التي يتم اتباعها لإجراء تحديث الصك العقاري عبر هذه البوابة، لذلك سنتعرف على هذه الخطوات من خلال الآتي:

القيام بالدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية “من هنا“. أنقر على أيقونة الدخول إلى الخدمات العدلية الإلكترونية. قُم بتسجيل الدخول من خلال حساب النفاذ الوطني الموحد. اختر خدمة الرهون والعقارات. اضغط على خدمة تحديث الصكوك. أنقر على زر تقديم طلب جديد. قُم بالتعهد على الأحكام والشروط للاستفادة من خدمة تحديث الصكوك. أدخل بيانات مُقدم طلب تحديث الصك العقاري. أدخل بيانات الصك العقاري المطلوب الذي ترغب في تحديثه. قُم بإرفاق الأوراق المطلوبة. بعد ذلك قُم بتقديم طلب تحديث الصك العقاري.

الأوراق المطلوبة لتحديث الصك العقاري

توجد مجموعة من الأوراق التي يتم إرفاقها عند تحديث الصك العقاري عبر بوابة ناجز الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وهذه الأوراق تتمثل في الآتي:

صورة أمامية وخلفية للصك المطلوب تحديثه.

توافر الصورة الأصلية من الصك.

صور الملفات الموثقة إن وجدت.

شروط تحديث الصك العقاري عبر ناجز

توجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها ليتم تحديث الصك العقاري بشكل إلكتروني من خلال بوابة ناجز في المملكة العربية السعودية، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

ألا يكون الصك قد تم تسجيله مسبقًا.

يجب أن يكون الصك صلاحيته سارية.

يجب إثبات ملكية الصك إذا كان لا يحتوي على رقم هوية صاحبه.

أن يتم صدور الصك من وزارة العدل.

أن يكون الصك مُسجل باسم صاحب الصك.

يجب أن تكون معلومات العقار صحيحة ومشابهة للمعلومات التي يتضمنها الصك.

أن تكون معلومات الصك متوافقة مع المعلومات المرفقة في الأوراق المطلوبة.

طريقة تحديث الصك العقاري 1447 الكترونيا، هذا ما تحدثنا عنه من خلال الفقرات السابقة، بالإضافة إلى التعرف على الأوراق المطلوبة لتحديث الصك، والشروط التي يجب توافرها قبل تحديث الصك العقاري عبر ناجز.