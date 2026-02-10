سعر اليورو مقابل الدولار في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 10-02-2026

تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بشكل طفيف في تداولاته اللحظية الأخيرة، لكنه لا يزال متمسكاً بمكاسبه القوية، في تحرك يبدو أقرب إلى جني أرباح طبيعي ومحاولة لالتقاط الأنفاس بعد موجة الصعود السابقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع سعي الزوج لتصريف جزء من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

ورغم هذا التراجع المحدود تبقى النظرة الإيجابية قائمة بدعم من اكتمال نموذج القاع المزدوج على المدى القصير، إلى جانب استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يوفر دعماً ديناميكياً يعزز من احتمالات استعادة الزخم واستئناف الصعود من جديد.

على هذا الأساس تشير توقعاتنا إلى صعود سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بتداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 1.1900، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 1.1970.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1865 ومستوى المقاومة 1.1970.

توقعات السعر لهذا اليوم: صاعد