ما هي طريقة تحويل مخالفات ساهر على سائق السيارة بالخطوات وما هي شروط التحويل 1447
توجد بعض الموضوعات التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين داخل السعودية، ومن ضمن تلك الموضوعات وأهمها على الإطلاق هي معرفة خطوات تحويل مخالفات ساهر على سائق السيارة، حيث تتم عملية التحويل بواسطة بعض الخطوات البسيطة والتي يتوجب علينا أن نوضحها لكم خلال السطور القادمة، بالإضافة إلى ذلك فإن هيئة المرور قامت بتحديد بعض الشروط التي يجب أن يتبعها الفرد حتى يتمكن من الحصول على خدمة تحويل مخالفات ساهر، بالإضافة إلى ذلك تعد من أبرز الشروط المعلنة هو أن يكون صاحب المركبة تمكن من نقل المخالفات إلى صاحب المركبة الجديد وذلك باستخدام دعوى من المحكمة، لذا إذا رغبت بمعرفة المزيد من التفاصيل عن عملية تحويل مخالفات ساهر عليك باتباعنا على خلال الفقرات التالية.
كيفية تحويل مخالفات ساهر على سائق السيارة
تقدم المملكة العربية السعودية خدمات كثيرة، حيث يشير ذلك إلى سعيها الدائم على توفير كافة السبل لكي تقوم بتسهيل الخدمات على المواطنين، ولهذا كانت آخر الخدمات المعلنة هي الخدمات المرورية، حيث قامت بالإعلان عن توفر بعض الخطوات التي يجب أن تنفذ كما هي مذكورة حتى يتمكن الفرد من تحويل مخالفات ساهر، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:
- في البداية عليك بزيارة منصة وزارة العدل الإلكترونية.
- ثم يتوجب بعد ذلك على الفرد ان يقوم بالضغط على زر الخدمات الإلكترونية وسيتم التحويل بصورة تلقائية إلى منصة ناجز وفي تلك الخطوة يجب إدخال البيانات الشخصية.
- يجب أن يتم تدوين بيانات المدعي والمدعي عليه حتى يتم إرسال الطلب.
- يجب الانتظار حتى يتم الرد.
- يمكن أن يقوم الفرد بتقديم صك شرعي إلى هيئة القضاة وذلك حتى يتم تحويل المخالفة ودفع الرسوم.
شروط تحويل مخالفات ساهر على سائق السيارة
قامت هيئة المرور بفرض بعض الشروط حتى يتم تحويل مخالفات ساهر على سائق السيارة، وتمثلت الشروط المعلنة في الآتي:
- أولى الشروط هي ضرورة رفع دعوى قضائية، وذلك أمام المحكمة المرورية، حيث تتعلق تلك الدعوى بعملية نقل مخالفات المرور إلى السائق وتحديدا من المالك.
- من الضروري أن يتم إثبات أن المركبة كان يقودها السائق وذلك أثناء حدوث المخالفة، وتتم عملية الإثبات بواسطة شهادة بعض الشهود.
- من الضروري أن يكون صاحب دعوى نقل المخالفات المرورية هو مالك المركبة أو وكيل لصاحبها.
- من الضروري أن يكون المالك لديه رخصة سير تكون سارية الصلاحية.
- إذا قام المالك ببيع المركبة يجب أن يكون سجل الفرد المشتري الجديد خالي تماما من وجود أي مخالفات.