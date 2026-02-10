الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:15 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةخطوات وشروط إسقاط مركبة عبر أبشر 1447 بشكل صحيح ودون التعرض لعقوبات

في حال أردت التخلص من مركبتك وإسقاطها عليك التعرف أولًا على خطوات وشروط إسقاط مركبة عبر أبشر 1447 بشكل صحيح ودون التعرض لعقوبات حتى يتسنى لك القيام بالخطوات الصحيحة، وتعد خدمة إسقاط سيارة من الخدمات المميزة التي تقدمها منصة أبشر للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سنتعرف تفاصيل هذه الخدمة.

شروط إسقاط مركبة عبر أبشر 1447

لكي تتمكن من إسقاط مركبة بصورة صحيحة ودون أن تتعرض لأي عقوبات يجب أن تتعرف على الشروط اللازمة لهذا الأمر، لذا نقدم إليك أهم الشروط الواجب توافرها قبل أن تقدم على هذه الخطوة، وهي كالتالي:

يجب أن يحضر صاحب السيارة القديمة شخصياً أو يوكل شخصاً آخر بتوكيل رسمي.

لابد أن تكون استمارة السيارة المراد تشليحها سارية المفعول.

لا يمكن القيام بتقديم أكثر من طلب لتشليح السيارة.

القيام بسداد جميع المخالفات المرورية إن وجدت.

ضرورة إحضار لوحات السيارة القديمة التي تريد التخلص منها.

لابد من تقديم كل الوثائق والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة.

يجب أن يوافق مالك المؤسسة التي ستشتري السيارة على تسليم اللوحة الخاصة بالسيارة خلال خمسة أيام كحد أقصى، تبدأ هذه المدة من وقت انتهاء عملية البيع.

لا يمكن التراجع عن قرار إسقاط المركبة بعد عملية التوقيع.

خطوات إسقاط مركبة عبر أبشر 1447

بعد التعرف على شروط إسقاط السيارة والتحقق من توافر هذه الشروط بك يمكنك إجراء خطوات إسقاط السيارة بيسر، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

افتح الرابط الخاص بالمنصة الرئيسية لأبشر من هنا.

انقر على خيار ” أبشر للأفراد”.

أدخل اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية الخاصين بك.

املأ جميع البيانات الشخصية المطلوبة مثل كلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

انقر على زر “تسجيل الدخول”.

اختر الخدمات الإلكترونية من القائمة.

تخير خدمات المرور من الخيارات المتاحة.

النقر على خيار “حجز موعد جديد”.

حدد الهدف من الحجز وهو “تشليح مركبة”.

حدد المحافظة التي تسكن فيها.

اختر أقرب مركز مرور لموقعك.

حدد التاريخ والوقت الذي يناسبك للحضور.

احتفظ بالتذكرة التي ستظهر لك وذلك لتقديمها للموظف المسؤول عندما تذهب للموعد المحدد.

وإلى هنا ينتهي مقالنا عن خطوات وشروط إسقاط مركبة عبر أبشر 1447 بشكل صحيح ودون التعرض لعقوبات ونكون بذلك قدمنا كل المعلومات التي تهم من يرغب في إسقاط سياراته بشكل سلسل.