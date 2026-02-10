إليك الآن .. الخطوات الواجب اتباعها لتعديل الاسم باللغة الإنجليزية عبر منصة أبشر 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:15 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةإليك الآن .. الخطوات الواجب اتباعها لتعديل الاسم باللغة الإنجليزية عبر منصة أبشر 1447

هناك الكثير من الأشخاص الذين يسعون لمعرفة الإجراءات اللازمة لتغيير الاسم الإنجليزي في أبشر، تغيير الاسم هو بالطبع مسألة ذات أهمية كبيرة لكثير من الأسباب ومنها إصلاح خطأ إملائي في الاسم، أو تغييره لأسباب شخصية، عبر هذا المقال على موقعنا “لحظات نيوز” سنقدم خطوات حريصة لكيفية تعديل الاسم الإنجليزي في منصة أبشر، مما يساعد في توفير الوقت والجهد.

خطوات تعديل الاسم باللغة الإنجليزية في أبشر

لتعديل اسمك إلى الإنجليزية في نظام أبشر، يمكنك اتباع الإجراءات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لـ أبشر وقم بتسجيل الدخول عبر استخدام اسم مستخدمك وكلمة السر الخاصة بك “ من هذا الرابط “.

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك أو رقم الإقامة.

اختر نوع تاريخ الولادة الذي تفضله (هل هو هجري أو ميلادي) ثم قم بإدخال تاريخ ميلادك.

أدخل الرمز المرئي للتحقق، ثم انقر على زر “التحقق”.

بمجرد التحقق، سوف تجد قائمة تضم الخدمات المتاحة. بين هذه الخدمات، قم بالبحث عن “تعديل الاسم باللغة الإنجليزية” في قسم الأحوال المدنية واخترها.

تعبئة النموذج الخاص بالطلب وتقديمه.

التحقق من تقديم جميع المستندات المطلوبة.

بعد تقديم الطلب، يمكنك متابعة وضع الطلب عبر المنصة.

الشروط المطلوبة في الأسماء التي يتم تغييرها

تتألف المتطلبات المطلوبة لتغيير الأسماء من العناصر التالية:

الظروف القانونية: على الأسماء أن تكون مطابقة للتشريعات والقواعد المطبقة في الدولة أو المنطقة المستهدفة، ينبغي أن تكون الأسماء قانونية وموافق عليها من قبل الجهات المختصة.

الألفاظ المزدوجة: في الغالب تُدون الألقاب الأولى و الأخيرة بصورة منفردة، وعادةً لا يتم السماح بالألفاظ المزدوجة.

المفردات الممنوعة: ربما يوجد بعض الكلمات أو المصطلحات التي تحظر بصورة كاملة عند استخدامها في الأسماء، مثل تلك ذات الطابع الديني أو السياسي.

الدلالات السلبية: ينبغي الابتعاد عن استعمال الألقاب التي تحتوي على دلالات سلبية أو التي قد تكون موضعًا للسخرية أو التحرش

تغيير الاسم مرة واحدة فقط: عادةً ما يتم السماح بتغيير اسم الشخص مرة واحدة فقط، يجب أن يكون هذا التغيير مبرر بحاجة ملحة ويتم التثبت منه مع الوثائق المعترف بها.

حقوق النساء: في الكثير من الأماكن، يمكن للمرأة تغيير اسمها دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من وليها.

إذا كنت ترغب في تغيير اسم العائلة أو اللقب، فيجب التشاور مع جميع الأفراد الذين يشاركون في تلك العائلة أو يستخدمون ذلك اللقب.

لإكمال إجراءات تغيير الاسم: يتعين على الأشخاص تقديم طلب لتعديل الاسم وفقًا للبروتوكولات الرسمية، وفي الغالب يتطلب ذلك حجز موعد مسبق.

الأوراق المطلوبة لتغيير الاسم في الأحوال المدنية

يتطلب تعديل الاسم في السجل المدني تقديم مجموعة من الوثائق والمستندات التي تثبت هويتك والتغيير الذي ترغب في القيام به، وهم يشملون: