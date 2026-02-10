الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:19 مساءً - كيفية اعتراض على المخالفات ساهر عبر منصة ابشر الالكترونية

أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودية أنها خصصت المنصة الوطنية الموحدة إمكانية الاعتراض على مخالفات نظام ساهر وذلك ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة أبشر، لذلك من خلال موضوع اليوم سنتعرف على كيفية الاعتراض على مخالفات ساهر.

اعتراض على تجاوزات الساهر

أتاحت الإدارة العامة للمرور السعودي تقديم الاعتراضات على مخالفات ساهر بكل سهولة إلكترونياً ضمن الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها منصة أبشر، حيث تعمل المنصة على تقديم كافة الخدمات بشكل سريع دون إنفاق وقت أو جهد، والخطوات هم كالآتي:

الدخول مباشرة إلى البوابة الإلكترونية لمنصة أبشر “من هنا“.

يجب عليك اختيار أيقونة “خدماتي” ومن خلالها يتم الضغط على “الخدمات المرورية”

للاستفادة من الخدمة اضغط على كلمة “الاعتراض على المخالفات المرورية”

يجب عليك تحديد المخالفة

يجب عليك أيضًا توضيح سبب اعتراضك على الانتهاك

وأخيرًا، انقر فوق “تأكيد”

شروط الاعتراض على مخالفات الساهر

وكجزء من فهمنا خطوات الإعتراض على انتهاكات ساهر في المملكة العربية السعودية، هناك أيضًا مجموعة من الشروط لتتمكن من تقديم اعتراض على انتهاكات ساهر، وفقًا لما تنص عليه الجهات الخاصة في المملكة، ومن المهم الالتزام بها وإتاحتها للمتقدمين، وهي كما يلي:

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب حساب شخصي على منصة أبشر، ويجب تفعيله

يجب على مقدم الطلب السداد خلال مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، في حالة رفض الطلب

ومن الشروط المهمة أنه يجب على مقدم الطلب تقديم الاعتراض خلال مدة تصل إلى 30 يومًا من تاريخ صدور المخالفة

وفي حال تمت تسوية المخالفة، لا يمكن لمقدم الطلب تقديم اعتراض عليها.

الاعتراض على المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر

هناك مجموعة من الخطوات يجب عليك القيام باتباعها من أجل القيام بالاعتراض على المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر، وجاءت هذه الخطوات كالتالي:

أولاً يجب القيام بالدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية “من هنا“.

ثم الضغط على أيقونة أبشر الأفراد

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك

أدخل رمز التحقق الذي يظهر أمامك، ثم اضغط على أيقونة التسجيل

بعد ذلك قم بالذهاب إلى القائمة الرئيسية واختيار الخدمات الإلكترونية ثم الخدمات المرورية

من قائمة الخدمات اضغط على أيقونة تقديم اعتراض على المخالفات المرورية

ستظهر أمامك جميع المخالفات المرورية المسجلة من قبل صاحب الحساب

تحديد المخالفة وسبب الاعتراض

ثم الضغط على أيقونة تقديم اعتراض

ستظهر لك رسالة تؤكد إرسال الطلب.

في النهاية، سيحصل مقدم الطلب على غرامة أخرى وفقًا لأنظمة وقوانين المرور، إذا لم يقم بالدفع خلال المواعيد المحددة، ومع ذلك، ستقوم الإدارة العامة للمرور بإزالة المخالفة من سجل مقدم الطلب في حال قبول الطلب.