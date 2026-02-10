الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 01:09 مساءً - والعقوبة مالية!! تحذير من المرور السعودي من الوقوف في تلك الأماكن غير المخصصة للمركبات

انطلقت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية بسلسلة من التحذيرات العاجلة وشديدة اللهجة من باقة المخالفات التي يكثر الوقوع فيها من قِبل العديد من أصحاب المركبات؛ وهي ما جاءت على رأسها الوقوف في أماكن غير مخصصة للوقوف.

إذ إنها قد عملت على تسليط الضوء على أن هناك مجموعة من الأماكن يبلغ عددها 10 في حال تم رصد المركبة متوقفة فيها؛ حينها يتم فرض العقوبات على صاحبها، وعلى كلٍ تمت الإشارة إليها على النحو الآتي:

الأماكن المخصصة لاصطفاف فئة معينة من المركبات.

الجسور.

الوقوف في منتصف الطريق أو بعرضه..

الوقوف على بعد يبلغ 15 م أو أقل من أي إشارة ضوئية.

الوقوف على بعد يقل عن مسافة متر ونصف من ممرات الطلاب.

الوقوف بعكس الطريقة التي تم بيانها في مكان الاصطفاف.

الوقوف على الأرصفة المخصوصة للمشاة.

الوقوف على بعد 15 متر أو أقل من المنعطف.

عقوبة الوقوف في أماكن غير مخصصة

في صدد التحذير من وقوف المركبة في أي مكان غير مخصص لا بد من التأكيد على أن العقوبة المفروضة على تلك المخالفة تبدأ من 100 ريال وتصل إلى 150 ريال حسب نظام المرور السعودي.