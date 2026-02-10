الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 01:09 مساءً - أكثر من 20 وظيفة!! تعلن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن وظائف برواتب مجزية

محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية هي عبارة عن محمية ملكية طبيعي بالمملكة العربية السعودية تحت إشراف الديوان الملكي، وتقع هذه المحمية بالجهة الشمالية الشرقية بالمملكة، وقد أعلنت محمية الإمام تركي بن عبدالله عن وظائف بأكثر من عشرين تخصص مختلف لكي تعمل على تخفيف البطالة في المملكة.

تخصصات متاحة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

فيما يلي يمكن التعرف على تخصصات محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية:

أخصائي سياحة.

مهندس أول تطوير التطبيقات.

مهندس نظم تقنية معلومات.

أخصائي البنية التحتية.

أخصائي تربية حيوانات.

مدير إدارة الطب البيطري.

أخصائي مختبرات طبية.

مدير إدارة حوكمة تقنية المعلومات.

أخصائي تطوير سياحي.

مدير إدارة الفعاليات.

أخصائي مشتريات.

مدير التخطيط المالي والميزانية.

نائب الرئيس للخدمات المشتركة.

مدير إدارة الاتصال المؤسسي.

أخصائي بيئي.

مدير عمليات حماية بيئة.

مدير إدارة العمليات الأرضية.

مدير إدارة التخطيط ومراقبة العمليات.

أخصائي تغذية.

مدير إدارة إكثار الحباري.

طبيب بيطري.

موعد التقديم على محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

تعمل المملكة العربية السعودية دائمًا على تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها لكي يحصلوا على أفضل دعم ممكن في مختلف المجالات، وتم الإعلان عن الموعد الخاص ببرنامج توصل من قبل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وبدأ هذا الموعد بدايةً من اليوم 8 أكتوبر من الشهر الجاري لعام 2026 ميلاديًا، الموافق يوم 4 ربيع أول لعام 1447 هجريًا.