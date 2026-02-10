عبر منصة أبشر أفراد يمكنك الان نقل خدمات العمالة المنزلية 1447 في السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 01:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةعبر منصة أبشر أفراد يمكنك الان نقل خدمات العمالة المنزلية 1447 في السعودية

تعد منصة أبشر من أكبر المنصات الإلكترونية شهرة في الشرق الأوسط والوطن العربي وخاصة في المملكة العربية السعودية، فتتميز منصة أبشر الإلكترونية بتعدد الخدمات التي تقدمها لعملائها.

خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية

الكثير من الناس يتساءلون عن كيفية نقل خدمة العمالة المنزلية والخطوات اللازم اتباعها لإتمام عملية نقل خدمات العمالة المنزلية، ولذلك سوف نوفيكم كافة الخطوات الواجب اتباعها الواجب اتباعها في الخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة أبشر الرئيسية “من هنا“. عليك اختيار كلمة “أبشر أفراد”. يجب عليك الضغط على كلمة “تسجيل الدخول”. عليك أن تقوم بإدخال رمز التحقق. يجب أن تقوم بتسجيل الدخول. يجب عليك الضغط خدمة “المكفولين”. يجب عليك الذهاب إلى الخدمات. عليك اختيار الاختيار الخاص بنقل الخدمات. اضغط على ما تريده من عمل لنقل الكفالة الخاصة به. يجب أن تسجل رقم الهوية الوطنية للكفيل الجديد. عليك أن تسجل تاريخ الميلاد للكفيل الجديد. يجب النقر على كلمة “التالي”. يجب قراءة الشروط والأحكام ثم الموافقة عليها. يجب عليك تسجيل رمز التأكيد. يتم إظهار رسالة امامك للموافقة على طلب النقل للخدمات.

شروط نقل كفالة العمالة المنزلية

هناك الكثير من الأشخاص يتساءلون عن كيفية نقل كفالة العمالة المنزلية، يجهل العديد من الأشخاص الشروط المطلوب توافرها في من يريد نقل كفالة العمالة المنزلية، لذلك سوف نوفيكم كافة الشروط اللازم استيفائها حتى يتم نقل كفالة العمالة في النقاط الآتية:

عدم وجود أي مخالفات مرورية.

يجب تسجيل العامل بأنه تم غيبة عن العمل.

يجب الحصول على موافقة من صاحب العمل.

لا يتجاوز عدد نقل الخدمات 4 مرات.

يجب أن يتنازل صاحب العمل الحالي عبر أبشر من خلال النقل للخدمات.

أن يكون العامل غير مطلوب من الجهات الأمنية.

يجب أن يتم دفع كافة المصاريف والرسوم المطلوبة.

يجب أن يكون عُمر المتقدم أكثر من 24 عامًا.

يجب إيجاد بصمة وصورة للعامل.

بالنسبة للأرملة والمطلقة والعامل يمكنهم نقل الكفالة بعدد 4 مرات.

أن يقيم العامل في المنزل لمدة أسبوعين قبل إتمام الانتهاء.

كان هناك الكثير الذين يتساءلون عن كيفية نقل كفالة العمالة المنزلية والشروط الواجب توافرها في من يريد اتمام عملية نقل كفالة العمالة المنزلية، ومن خلال ما تم عرضة إليكم فقد تم استيفاء كافة المعلومات المطلوبة من خطوات يجب اتباعها وشروط يتطلب استيفائها.