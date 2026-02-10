كم تبقى على يوم التأسيس السعودي 2026 وماهي مظاهر احتفال المواطنين به؟.. وزارة الداخلية تُجيب 

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 01:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةكم تبقى على يوم التأسيس السعودي 2026 وماهي مظاهر احتفال المواطنين به؟.. وزارة الداخلية تُجيب

ينتظر كثير من المواطنين السعوديين يوم التأسيس السعودي للاحتفال به، حيث يعتبر هذا اليوم واحد من أهم المناسبات الوطنية في المملكة السعودية، حيث فيه يحتفلون بذكرى إنشاء المملكة على يد الإمام محمد بن سعود، حيث عمل على الاهتمام بتأسيس دولة متكاملة سياسيًا يتوفر بها جميع سُبل الازدهار والاستقرار، وفي ذلك اليوم كانت عاصمة المملكة الأولى هي مدينة الدرعية، ويصبح ذلك اليوم عطلة رسمية في المملكة كلها للاحتفال به، وللتعرف على تفاصيل أكثر تابعونا.

كم تبقى على يوم التأسيس السعودي 1447

ينتظر جميع المواطنين في المملكة هذا اليوم للاحتفال به، فهو يعد بالنسبة لهم يوم العزة والكرامة وتحقيق النصر، كما أنهم يتأملون للاحتفالات التي ستقام في السعودية، حيث يحتفل الشعب بالألعاب النارية والطبول بالإضافة إلى الاحتفالات العسكرية التي تعمل المملكة على تنظيمها، وتأتي ذكرى يوم التأسيس السعودي في يوم 22 فبراير من كل عام ميلادي والذي سيوافق هذا العام مع 12 من شعبان 1447، وبذلك يتبقى حوالي 73 يومًا فقط من تاريخ هذا المقال عن ذلك اليوم.

مظاهر احتفال المواطنين بيوم التأسيس السعودي

في يوم التأسيس السعودي تنتشر كثير من الاحتفالات في جميع أرجاء المملكة، حيث يقوم كل شخص بالتعبير عن فرحته بهذه الذكرى المميزة، ومن أبرز مظاهر الاحتفالات التالي:

تقوم جميع المؤسسات في المملكة بمنح عطلة رسمية في جميع قطاعات العمل.

كما تقوم هذه المؤسسات بإقامة كثير من صور الاحتفالات سواء الفنية أو الثقافية أو الرياضية.

يتم إنشاء كثير من العروض سواء الشعبية أو العسكرية.

يتم إقامة كثير من الندوات والمؤتمرات التاريخية لعرض تاريخ السعودية.

ما هو الفرق بين يوم التأسيس السعودي واليوم الوطني

لابد أن هناك تساؤلات عن الفرق بين يوم التأسيس السعودي واليوم الوطني، حيث قد يختلط الأمر على بعض، لذا سنوضح لكم الاختلاف بينهما:

يوم التأسيس السعودي: هو اليوم الذي تأسست فيه السعودية لأول مرة عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود، ويتم الاحتفال به في يوم 22 فبراير من العام الميلادي.

اليوم الوطني: هو اليوم الذي توحدت فيه السعودية تحت هذا الاسم لتصبح رايتها واحدة، وذلك على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ويتم الاحتفال به في كل يوم 23 سبتمبر من العام الميلادي.

إن يوم التأسيس لا يمكن أن يمر بدون شعاره المبدئي، والذي يكون عبارة عن التمر الدال على الكرم، والخيل العربي الدال على الفروسية والشجاعة، والمجلس الدال على الوحدة، والسوق الدال على الانفتاح والتطور.