من الي فاز في شاعر الراية 2026 الموسم الثاني؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 01:09 مساءً - برنامج شاعر الراية 2026 الموسم الثاني

أعلنت إدارة برنامج “شاعر الراية” بفخر عن انطلاق الموسم الثاني، في شهر أكتوبر 2026، حيث بدأ بث البرنامج من يوم الثلاثاء بتاريخ 3 أكتوبر 2026، وقد جاء هذا بعد إغلاق باب استقبال طلبات المشاركة في موسم 2026، حيث تم استقبال طلبات المتسابقين اعتبارا من 15 مايو 2026، وتم فتحها حتى 30 يونيو 2026، وتلا ذلك عملية فحص وتقييم دقيقة للطلبات، بهدف اختيار أفضل المتسابقين الذين سيشاركون في برنامج “شاعر الراية” للموسم الثاني، وقد قدم المشاركون عروضا مثيرة ومميزة، مما جعل هذا الموسم مليئا بالإثارة والابتكار في عالم الشعر.

لجنة تحكيم برنامج شاعر الراية

تضم لجنة تحكيم “شاعر الراية” نخبة من الشعراء المميزين، وهم كالتالي:

خالد المريخي.

نايف صقر.

سعيد السريحي.

يتم إشراف ورعاية البرنامج بواسطة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن، مما يعزز من تألق البرنامج ويضفي عليه المصداقية اللازمة، ويبرز هذا الإشراف تأكيد دعم المملكة للمواهب الشابة وكل مبدع يسعى للتألق في عالم الشعر.

الفائز في برنامج شاعر الراية الموسم الثاني 2026

بعد انتهاء حلقات برنامج شاعر الراية الموسم الثاني 2026 تزايدت التساؤلات حول الفائز الأول في البرنامج والفائزين في المراكز التالية، وجاءت كالتالي:

سعد بن عدال في المركز الأول.

فهد قطان في المركز الثاني.

عساف أبو ثنين في المركز الثالث.

عويد النجود الشهراني في المركز الرابع.

سهيل محمد الميمولي في المركز الخامس.

ما هي شروط المشاركة في برنامج شاعر الراية

للمشاركة في مسابقة “شاعر الراية”، ينبغي على المتقدم الالتزام ببعض الشروط الرئيسية لضمان قبول طلبه، ومن بين هذه الشروط المهمة: