سعر البلاتين يقدم تداولات جانبية– توقعات اليوم 10-2-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-10 05:39AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اضطر سعر النحاس لتقديم تداولات بطيئة مؤخرا نظرا لتعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها البعض ليكرر تذبذبه قرب مستوى 5.8500$ دون تسجيله لأي هدف تصحيحي جديد.

 

نذكر بأن الثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 5.9700$ يدعونا للتمسك بالترجيح التصحيحي الهابط والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 5.7200$ وصولا للدعم الإضافي المستقر عند 5.5100$, بينما اختراقه للحاجز سيعزز فرص تشكيله لموجات صاعدة جديدة وليحاول من خلالها تسجيل بعض المكاسب الإضافية بانجذابه أولا نحو 6.1200$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5100$ و 5.9500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز 

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

