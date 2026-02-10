سعر البلاتين يقدم تداولات جانبية– توقعات اليوم 10-2-2026

اضطر سعر النحاس لتقديم تداولات بطيئة مؤخرا نظرا لتعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها البعض ليكرر تذبذبه قرب مستوى 5.8500$ دون تسجيله لأي هدف تصحيحي جديد.

نذكر بأن الثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 5.9700$ يدعونا للتمسك بالترجيح التصحيحي الهابط والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 5.7200$ وصولا للدعم الإضافي المستقر عند 5.5100$, بينما اختراقه للحاجز سيعزز فرص تشكيله لموجات صاعدة جديدة وليحاول من خلالها تسجيل بعض المكاسب الإضافية بانجذابه أولا نحو 6.1200$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5100$ و 5.9500$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز