كيف تتمكن العمالة الوافدة في السعودية من الخروج والعودة نهائيا

أصدرت المملكة العربية السعودية وثيقة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي اطلعت عليها العربية نت مجموعة من الشروط الخاصة بالخدمة التي تخص الخروج والعودة والخروج النهائي ضمن مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في القطاعات الخاصة والتي تسمح بخدمة الخروج والعودة للعامل الوافد وذلك برفع طلب الخروج والعودة من خلال سريان العقد الخاص بالعمل به بشكل آلي عن طريق منصة أبشر ويتم نفس الإجراءات عند خدمة الخروج النهائي.
شروط الاستفادة من خدمة الخروج والعودة
هناك مجموعة من الشروط الاستفادة من خدمة الخروج والعودة وفقا للوثيقة وهي كالآتي:
- أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة التي تكون خاضعة لنظام العمل.
- أن يكون العامل لدي إقامة مفعلة وسارية وغير منتهية.
- أن يكون العامل أيضا لديه عقد عمل موثق.
- وتشترط المبادرة لابد من دفع رسوم الخدمة وألا يكون على العامل أي رسوم حكومية غير مسددة أو مخالفات لم يتم دفعها.
- بالإضافة إلى القرارات التي تخص العامل الوافد بالإجراءات المترتبة على عدم العودة خلال الأجازة التي تم منحها له من صاحب العمل عبر منصة أبشر.
- وقررت الوثيقة أنه لا يحق لصاحب العمل أن يتم إلغاء التأشيرة الخاصة بالخروج والعودة للعامل الوافد كما أنه لا يتحمل صاحب العمل التكاليف المترتبة على طلب العامل من أجل الخروج والعودة.
- وحسب ما ذكر في الوثيقة فإن المبادرة تسمح للعامل الوافد أن يتم الطلب على تقديم التأشيرة التي تخص الخروج والعودة لمرافقيه أيضا.
- لا يحق لصاحب العمل أن يتم إلغاء التأشيرة الخروج النهائي التي قد اتخذها العامل الوافد ويحصل عليها في حالة إذا كانت تلك رغبته في مغادرة البلاد بشكل نهائي ويمكن طلب العامل الوافد تأشيرة الخروج النهائي لمرافقيه أيضا.
- وعند حالة خروج العامل الوافد وعدم العودة لإكمال عقد العمل يتم تطبيق العقوبات التي تنص فسخ العقد.