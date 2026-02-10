تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد | توقعات طقس اليوم الإثنين في السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:13 صباحاً - طقس اليوم

تشهد الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2026 حالة طقس غير مستقرة على مدن ومناطق السعودية، وهذا بالأخص جنوبًا وعلى المناطق الساحلية.

حيث تأتي توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية الغزيرة، والتي يرافقها زخات من البرد ورياح نشطة، وهذا على أجزاء من الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

تنخفض إلى 10 درجات مئوية!! درجات الحرارة العظمى بالمملكة

رصد المركز الوطني للأرصاد في السعودية درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن والمناطق المختلفة، وجاءت على النحو التالي: