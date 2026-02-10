تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد | توقعات طقس اليوم الإثنين في السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:13 صباحاً - طقس اليوم
تشهد الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2026 حالة طقس غير مستقرة على مدن ومناطق السعودية، وهذا بالأخص جنوبًا وعلى المناطق الساحلية.
حيث تأتي توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية الغزيرة، والتي يرافقها زخات من البرد ورياح نشطة، وهذا على أجزاء من الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.
تنخفض إلى 10 درجات مئوية!! درجات الحرارة العظمى بالمملكة
رصد المركز الوطني للأرصاد في السعودية درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن والمناطق المختلفة، وجاءت على النحو التالي:
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|الرطوبة المتوقعة
|أهم الظواهر الجوية
|مكة المكرمة
|40
|28
|50
|سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة
|المدينة المنورة
|39
|27
|35
|صحو إلى غائم جزئي
|الرياض
|36
|23
|40
|صحو
|جدة
|37
|28
|85
|صحو إلى غائم جزئي
|الدمام
|38
|25
|95
|ضباب
|أبها
|26
|13
|80
|أمطار متوسطة إلى غزيرة
|تبوك
|33
|19
|50
|صحو
|بريدة
|37
|20
|30
|صحو
|حائل
|33
|18
|30
|صحو
|الباحة
|26
|17
|75
|أمطار متوسطة إلى غزيرة
|عرعر
|34
|19
|30
|صحو
|سكاكا
|34
|19
|30
|صحو
|جازان
|37
|30
|85
|أمطار متوسطة إلى غزيرة
|نجران
|35
|20
|30
|صحو إلى غائم جزئي
|الخرج
|38
|24
|30
|صحو
|المجمعة
|36
|22
|35
|صحو
|وادي الدواسر
|38
|23
|30
|صحو إلى غائم جزئي
|الدوادمي
|35
|21
|30
|صحو إلى غائم جزئي
|شرورة
|38
|25
|35
|صحو إلى غائم جزئي
|السودة
|22
|10
|80
|أمطار متوسطة إلى غزيرة
|روضة التنهات
|37
|23
|40
|صحو
|صحراء الدهناء
|38
|24
|50
|صحو
|الصمان
|38
|23
|70
|صحو