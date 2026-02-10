كيفية التقديم في الطيران المدني ورابط التقديم

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:13 صباحاً - العديد من الأشخاص الذين يتساءلون حول كيفية التقديم على وظيفة في الطيران المدني والرابط الخاص بالتقديم على وظائف الطيران المدني، لذلك سوف نوافيكم كافة المعلومات الخاصة بكيفية التقديم في الطيران المدني والرابط الخاص بالتقديم وأهم شروط توظيف الطيران المدني وأهم التخصصات المطلوبة.

رابط التقديم في وظائف الطيران المدني

هناك العديد من الأشخاص الخريجين من كليات خاصة بمجال الطيران المدني ويريدون أن يحصلون على وظيفة في أحد شركات الطيران المدني، لذلك قد تساءل العديد من النساء والرجال حول الرابط الخاص بالتقديم في وظائف الطيران المدني لذلك يمكنك أن تقوم بالتقديم على الوظائف من خلال الصفحة الرسمية لهيئة الطيران المدني “من هنا“.

طريقة التقديم في وظائف الطيران المدني

هناك العديد من الأفراد الذين يريدون الحصول على وظيفة في الطيران المدني يتساءلون حول كيفية التقديم، لذلك سوف نوافيكم كافة الخطوات اللازم اتباعها من خلال الآتي:

يتطلب عليك أن تقوم بالولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة هيئة الطيران المدني “من هنا“. لابد الذهاب للصفحة الرئيسية. يلزم عليك النقر على كلمة “طلب وظيفية الطيران المدني”. لابد أن تقوم بقراءة كافة الأحكام والشروط ومن ثم عليك الموافقة عليها. يجب عليك أن تقوم بإدراج كافة البيانات بشكل سليم. يتطلب عليك أن تقوم بتدوين بريدك الإلكتروني. بعد أن تتأكد من كافة البيانات والمعلومات التي قمت بتدوينها، عليك أن تقوم بالنقر على كلمة “إرسال الطلب”.

شروط التقديم في وظائف الطيران المدني

هناك بعض الشروط اللازم توفرها حتى تتمكن من التقديم في وظائف الطيران المدني، سوف نوافيكم كافة الشروط اللازم توفرها من خلال النقاط التالية:

لابد أن يكون صاحب الطلب أهل أي مؤهل للوظيفة التي قام بالتقديم عليها.

يجب على المتقدم أن يكون حاصل على خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الهيئة الخاصة بالطيران المدني.

لابد أن يقوم من يريد التقديم للوظائف بالتقديم بشكل إلكتروني.

التخصصات وظائف الهيئة العامة للطيران

سوف نوافيكم كافة المعلومات الخاصة بالتخصصات الشاغرة في هيئة الطيران المدني من خلال النقاط التالية:

تخصص الهندسة الصناعية.

تخصص الاقتصاد.

تخصص إدارة اللوجستية.

تخصص إدارة الأعمال.

تخصص قانون.

تخصص إدارة الجودة.

قد وافيناكم كافة المعلومات الخاصة بالوظائف الشاغرة في هيئة الطيران المدني، فقد وافيناكم التخصصات وظائف الهيئة العامة للطيران ورابط التقديم وشروط التقديم في وظائف الهيئة العامة للطيران وكيفية التقديم في هيئة الطيران المدني.