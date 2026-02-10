تجديد الهوية الوطنية عن طريق أبشر 1447 الشروط والخطوات كاملة والأوراق المطلوبة

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:13 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةتجديد الهوية الوطنية عن طريق أبشر 1447، الشروط والخطوات كاملة والأوراق المطلوبة

يبحث الكثير من الأفراد عن طريقة تجديد الهوية الوطنية عن طريق أبشر ويرجع ذلك إلى أنها من بين الخدمات التي تتم إلكترونيًا ويرجع ذلك إلى أن بطاقة الهوية الوطنية تعتبر من أهم الوثائق التي يمتلكها الفرد بالمملكة، لذلك يعرفنا موقع لحظات نيوز خطوات تجديد الهوية الوطنية في أبشر.

تجديد الهوية الوطنية عن طريق أبشر

تعد صلاحية الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية خمسة أعوام كحد أدنى، ويجب بعد مرور الخمسة أعوام يتطلب تجديد الهوية الوطنية، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“. قم باختيار أبشر أفراد. يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بالحقول المخصصة لها. يتم الدخول إلى دليل الخدمات. قم بالدخول إلى الأحوال المدنية. ثم اختر تجديد الهوية الوطنية. يتم الاطلاع على الحالات الصحيحة. قم برفع الصورة الشخصية تبعًا للمطلوب. قم باختيار العنوان الوطني الذي سيتم إرسال البطاقة عليه. قم بدفع رسوم التوصيل.

شروط تجديد بطاقة الهوية الوطنية أبشر

من خلال التعرف على طريقة تجديد الهوية الوطنية عن طريق أبشر نشير إلى أنه هناك بعض الشروط التي يجب تحقيقها من أجل تجديد بطاقة الهوية الوطنية، والتي تتمثل في الآتي:

يجب ألا تقل المدة المتبقية على الانتهاء عن 180 يومًا فأقل.

يشترط توفير الهوية القديمة.

يجب توفير صورة مطابقة للشروط تجنبًا للرفض.

قم بسداد كافة الرسوم المقررة على المواطن مع سداد أي غرامات مالية مسجلة في الأحوال المدنية.

يجب تواجد عنوانًا وطنيًا في نطاق البريد السعودي.

على المواطن أن يكون مسجلًا في منصة أبشر.

متطلبات تجديد الهوية الوطنية

بعد الوصول إلى معرفة تجديد الهوية الوطنية عن طريق أبشر يجب العلم أنه هناك بعض المتطلبات التي يجب توافرها من أجل تجديد الهوية الوطنية والتي تتمثل في الآتي:

على المتقدم أن يكون عمره خمسة عشر عامًا.

تقديم صورة 4*6 ملونة.

يجب إرفاق السجل الرسمي للعائلة وذلك إذا كان المواطن متزوجًا.

يجب اصطحاب الأوراق المطلوبة.

يجب تقديم سجل الأسرة وصورة عنها.

يشترط حضور صاحب الطلب وأيضًا ولي الأمر.

إذا كان الأب متوفيًا يجب إرفاق صك حصر الإرث.

على المعرف أن يكون فوق ثمانية عشر عامًا.

يجب تعبئة البيانات المطلوبة في النموذج.

في النهاية يجب حجز موعد من أجل تجديد الهوية الوطنية.

من خلال معرفة طريقة تجديد الهوية الوطنية عن طريق أبشر نشير إلى أن بطاقة الهوية الوطنية تعتبر من بين الوثائق المهمة التي يتم حملها في المملكة العربية السعودية والتي يتم طلبها في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية.