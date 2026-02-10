الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:13 صباحاً - إحكام توضح .. طريقة استكمال إجراءات صكوك الاستحكام ومتطلبات التقديم

من خلال التعرف على طريقة استكمال إجراءات صكوك الاستحكام، يجدر بنا الإشارة إلى الجهود التي يتم بذلها من خلال المملكة العربية السعودية في سبيل العمل على تسهيل كافة الإجراءات التي يتم من خلالها العمل على الحصول على الخدمات الحكومية بشكل بسيط، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على الكيفية التي يتم من خلالها العمل على استكمال صكوك الاستحكام.

طريقة استكمال إجراءات صكوك الاستحكام

لكي تتم عملية استكمال صكوك الاستحكام، يجب العمل على تنفيذ الخطوات التالية:

العمل على إنشاء حساب جديد عبر منصة إحكام، والتي يمكن الذهاب إليها بشكل مباشر “من هنا“. إتمام عملية تقديم الطلب الخاص بك من خلال العمل على ملء النموذج الخاص بالتقديم مع إرفاق المستندات المطلوبة. العمل على مراجعة المكاتب الهندسية المختصة بالعقار الخاص بك، من أجل العمل على تنفيذ عمليات الرفع المساحي. الالتزام بعملية مراجعة الطلب الخاص بك من خلال المنصة.

متطلبات التقديم على صك الاستحكام

تتم عملية العمل على تقديم صك الاستحكام من خلال توفير مجموعة من المستندات، يمكن التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

هوية مقدم الطلب.

صك التملك النهائي.

الهوية الوطنية لصاحب الوكالة.

رفع التقرير الخاص بالرفع المساحي.

شروط استكمال صك الاستحكام

تتم عملية استكمال صك الاستحكام من خلال العمل على الالتزام بالشروط التالية:

إضافة الأموال.

الإعلان عن الصحيفة.

إضافة الحدود والمساحة.

إبراز التعديل الذي يمكن أن يؤثر على المجاورين.

في حالة زيادة المساحة، يجب توضيحها عبر الصك.

توجيه الخطابات المطلوبة للجهات الحكومية.

يمكننا القول إن المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي تعمل على توفير العديد من الوسائل التي يتم من خلالها العمل على حفظ حقوق المواطنين، وذلك من خلال العمل على توفير العديد من العمليات التي يتم التسهيل من خلالها على المواطنين بشكل كبير.