شكرا لقرائتكم خبر توفيق الزايدي: "الجوائز الثقافية الوطنية".. طموح تحفه المسؤولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المخرج السينمائي توفيق الزايدي الفائز بـ "جائزة الأفلام" على أن صُناع الأفلام في المملكة محظوظين بالدعم والرعاية الكبيرة التي يحصلون عليها من قبل القيادة الرشيدة، التي آمنت بأهمية الثقافة والفنون، واعتبرتها من اساسيات تحسين سبل العيش وزيادة فرص العمل والترفيه، تحقيقاً لجودة الحياة، ولجعل المملكة وجهة جاذبة سياحياً، واقتصادياً، وثقافياً، واجتماعياً.

وقال بعد تكريمه في الحفل الذي أقيم في الرياض بأن الفوز بجائزة وطنية تحظى برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - أن هذا التكريم مسؤولية كبيرة تجاه ما سيقدمه في المستقبل، مشدداً على أن التركيز ودقة الاختيار أهم أسباب النجاح في الوصول إلى مشاريع تحمل الروح المحلية بقالب عالمي.

وأضاف: "بلا شك هذا التكريم يعني لي الشيء الكثير والكبير.. ويجعلني افتخر به بعد أن تشرفت باستلام الجائزة من صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، وهو ما يعطيني دفعة كبيرة لمضاعفة الجهد، لتقديم أعلى المستويات التي يطمح لها كل فنان سعودي".

وتابع: "مبادرة الجوائز الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة سنوياً بمساراتها المحلية والعالمية المتعددة، تعتبر إضافة مهمة للمشهد الثقافي السعودي الذي يؤكد على شموليته ونظرته الواسعة التي تنطلق بتسليط الضوء على مبدعي المملكة المنتشرين في ربوعها، بتنوعهم وثرائهم المستمد من ثقافات مناطقهم، لتواصل المبادرة بمسئوليتها تجاه الثقافة الاهتمام بالمميزين أيضا إقليميا وعالمياً".

يشار إلى أن مسيرة توفيق الزايدي الفنية التي انطلقت عام 2006م حفلت بعدد من الجوائز المحلية والدولية كان اخرها حصول فيلمه "نورة" على تنويه من لجنة التحكيم لـ "مهرجان كان السينمائي الدولي" بدورته الـ 77 التي أقيمت شهر مايو الماضي، بعد أن فاز نفس الفيلم بجائزة أفضل فيلم سعودي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الدورة الثالثة عام 2023م، وحصوله أيضا على جائزة أفضل فيلم خليجي في مهرجان مسقط السينمائي عن فيلم "الصمت"، وجائزة الإبداع الذهبي من مهرجان لبنان السينمائي عن فيلم "خروج"، وجائزة أفضل فيلم في مهرجان الرياض للأفلام القصيرة عن فيلم "الآخر".