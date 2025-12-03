من الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها: (حفظ النفس)، وحفظ النفس يكون بالبعد عن كل ما يضرها سواء كان طعاما أو شرابا والحرص على كل ما من شأنه المحافظة عليها.هذه بعض الضوابط المهمة التي يلزم المسلم تبنيها كنظام صحي لسلامته والمحافظة على صحته:

أولا: الحرص على الرجوع إلى الطبيعة والبعد عن الكيماويات قدر الإمكان في المأكل والمشرب.ثانيا: المشي والحركة التي تسرع حركة الدورة الدموية حتى يصل الشخص إلى مرحلة التعرق، والذي من فوائده تنظيف مسام الجسم وإزالة السموم من الجلد والجسم والقضاء على البكتيريا.

ثالثا: الأكل مما يعد في البيت إذ في طعام البيت النظافة والجودة والتنوع.

رابعا: شرب الماء من “الزير” أفضل لصحة الإنسان، حيث برودته طبيعية وغير ضارة، ولأنه يحسن خواص الماء فيزيائيا وأحيائيا وكيميائيا، ذكر ذلك الدكتور سلطان الشريف الباحث والمستشار في مركز أبحاث علوم الحياة.

خامسا: النظافة بمفهومها الشامل في البدن والمأكل والمشرب واللباس، ويزداد الأمر أهمية بالنسبة لليدين إذ هي بوابة الجسم الرئيسية، ومنها تنتقل الجراثيم إلى الجسم، وغسلها بالصابون بصفة دائمة بعد الخروج من دورة المياه وبعد الرجوع إلى البيت مباشرة، وليتصور كل منا بعد عودته إلى المنزل كم لامست يده من الأشياء التي تلامسها أيادي الآخرين في الأماكن العامة مثل عربات التسوق ومقابض الأبواب ولوحات المفاتيح في أجهزة الصرافات ولوحات المفاتيح في أجهزة العمل.

صافي الغامدي – جريدة المدينة

