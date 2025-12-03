تكنولوجيا: منصة يوتيوب تطلق ملخصها السنوي لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت منصة يوتيوب اليوم دخولها رسميًا لسباق الملخصات السنوية، بعد أن سبقتها سبوتيفاي وباقي الخدمات المنافسة. وبدأت المنصة المملوكة لجوجل في طرح YouTube Recap لمستخدمي أمريكا الشمالية، على أن يصل لباقي دول العالم قبل نهاية هذا الأسبوع.

وبمجرد توفّر الملخص، يظهر مباشرة على الصفحة الرئيسية أو داخل تبويب You. ويقدّم Recap طريقة مختلفة لإبراز اهتماماتك، وعمق مشاهداتك، واللحظات التي استكشفتها خلال عام 2025، اعتمادًا على سجل المشاهدة الخاص بك.

ويعرض لك ما يصل إلى 12 بطاقة متنوعة، تبرز القنوات الأكثر مشاهدة، والاهتمامات التي ركّزت عليها، وتطور عادات المشاهدة على مدار السنة. كما يكشف “نوع شخصيتك” اعتمادًا على الفيديوهات التي فضّلت متابعتها.

وإذا استمعت هذا العام إلى الكثير من الموسيقى عبر يوتيوب، فيعرض لك Recap قائمة بأكثر الفنانين والأغاني التي استمعت إليها، مع إمكانية التعمق في الأنواع الموسيقية، والبودكاست، وحتى لمحة عن استماعك للموسيقى العالمية داخل تطبيق YouTube Music.

