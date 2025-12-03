انت الان تتابع خبر لا رئيس سابقاً لإدارة البرلمان السادس.. فيديو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفادت مصادر مقربة بأن الإطار التنسيقي حسم موقفه بمنع تولي محمد الحلبوسي أي منصب رئاسي خلال المرحلة المقبلة بعد أن شغل منصب رئيس مجلس النواب في الدورة السابقة قبل إنهاء عضويته. وقال مراقبون لمراسل السومرية إن هذه الخطوة تحمل تداعيات سياسية واسعة قد تعيد رسم خريطة التوازنات السنية لكنها تهدف الى إعادة ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية وإعادة ترتيب المشهد داخل المكون السني.. التفاصيل في الفيديو اعلاه.