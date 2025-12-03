اخبار العالم / اخبار العراق

جزء مثير في كلمة ترامب الأخيرة عن العراق.. هل "امتدح" صدام حسين!؟ (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

جزء مثير في كلمة ترامب الأخيرة عن العراق.. هل "امتدح" صدام حسين!؟ (فيديو)

انت الان تتابع خبر جزء مثير في كلمة ترامب الأخيرة عن العراق.. هل "امتدح" صدام حسين!؟ (فيديو) والان مع التفاصيل


بغداد - ياسين صفوان - وقال ترامب خلال جلسة لحكومته بحضور عدد من الصحفيين، ان "العراق كان يتعرض للتنمر من قبل ايران، كان لدينا رئيس اعتقد أنه من الرائع تفجيرهم، ففجرهم، وفجأة، بدلاً من أن تكون لديهم قوة مساوية لقوة إيران، أصبحت إيران تحكم الشرق الأوسط لفترة طويلة من الزمن".

وحملت كلمة ترامب العديد من الإشارات المهمة، عندما قال انه "كان لدينا مشكلة في التعامل مع العراق، لكن بعد ان هاجمنا ايران وقدراتها النووية، اصبح العراق اكثر ودية في التعامل معنا".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا