تكنولوجيا: المستقبل يبدأ الآن: سامسونج تستعرض مستقبل الحياة المتصلة مع تجربة المنزل الذكي المعزز بالذكاء الاصطناعي في دبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تجربة “AI Home” في دبي، وهي تجسيد حي لكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُعيد ابتكار المساحة التي نقضي فيها معظم وقتنا: المنزل. على مدى ثلاثة أيام، دخل الضيوف إلى منزل أعيد تصميمه بالكامل تحت شعار: “منزل الذكاء الاصطناعي: المستقبل يبدأ الآن” واستكشفوا كيف يمكن للتقنيات المتقدمة أن ترتقي بلحظات الحياة اليومية وتحوّلها إلى تجارب أكثر قيمةً.

لم تكن تجربة AI Home “ المنزل الذكي” مجرد عرض تقني ثابت، بل رحلة سردية متكاملة. عبر الغرف واللحظات المختلفة، عاش الزوار تجربة منظومة سامسونج الموحدة من Bespoke AI وVision AI وGalaxy AI و تطبيق SmartThings، والتي تتكامل لخلق مساحة تتعلم وتستشرف وتدعم إيقاع الحياة العصرية.

على مدى الأيام الثلاثة، استقبلت سامسونج نخبة من أهم صنّاع المحتوى والمؤثرين ورواد الرأي واللاعبين والشركاء ا من المنطقة، مانحةً إياهم نظرة مباشرة على كيفية اندماج التصميم والتكنولوجيا وأنماط الحياة في AI Home “ المنزل الذكي لتعزيز الراحة والإبداع والصحة والترفيه بطرق ذات قيمة أكبر.

منزل معزز بالذكاء الاصطناعي: مصمم للحياة

تقع في قلب هذا التحوّل ابتكارات سامسونج المدعومة بالذكاء الاصطناعي. حيث تعيد Bespoke AI تعريف الأجهزة المنزلية من خلال التنبؤ بالاحتياجات وتعزيز الكفاءة، بينما ترتقي Vision AI بتجربة الترفيه والاتصال، مما يجعل كل تفاعل أكثر سهولة وخصوصية. أما Galaxy AI، المدمج بسلاسة عبر الأجهزة، فيمكّن المستخدمين من أدوات أذكى للإنتاجية والإبداع والصحة. ومعًا، تخلق هذه التقنيات منظومة متكاملة تتكيف مع مختلف أنماط الحياة، ما يجعل كل لحظة داخل المنزل أكثر معنى وسلاسة. واختتم الحدث بحصول سامسونج على جائزة اختيار محرري مينا تك عن فئة “النظام البيئي الأمثل للألعاب متعددة الأجهزة” عبر جهاز (Galaxy Z Fold7) و تلفزيون OLED وشاشة Odyssey G9، احتفالًا بالأنظمة البيئية الغامرة التي تتكيف مع جميع أنواع اللاعبين.

وقال عمر صاحب، نائب رئيس قسم التسويق والأعمال عبر الإنترنت في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تجربة AI Home في دبي هي أكثر من مجرد عرض للتكنولوجيا؛ إنها أيضًا احتفاء بروح الإبداع والابتكار في المنطقة. فخلال الأيام الثلاثة الماضية، جمعنا نخبة صنّاع المحتوى ورواد الرأي وشركاءنا الاستراتيجيين لاستكشاف كيف أن عصر المنازل الذكية لم يعد مجرد فكرة مستقبلية، بل أصبح واقعًا يتكشف اليوم. يتماشى هذا الحدث مع رؤية سامسونج لتعزيز التعاون ودفع الابتكار في مجال الحياة المتصلة، بما يلبي احتياجات وتطلعات المنازل العصرية. معًا، نساهم في تشكيل مستقبل تكون فيه المنازل ليست فقط ذكية، بل شخصية، مستدامة، وملهمة.”

منزل أذكى… غرفة بعد غرفة

جاء الحدث على مدى ثلاثة أيام كرحلة مبهرة عبر خمس مساحات مصممة بعناية، لكل منها قصة مختلفة حول كيفية تكيّف ابتكارات سامسونج المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع إيقاع الحياة الحديثة. ففي غرفة المعيشة، حوّلت Vision AI الترفيه إلى تجربة شخصية بالكامل، بينما أصبحت غرفة النوم ملاذًا للاسترخاء ونوم أفضل بفضل SmartThings وGalaxy AI. أما الاستوديو الرياضي المنزلي فقد قدّم تجربة لياقة مخصصة بفضل إمكانيات التدريب في Galaxy AI. وفي المطبخ، عرضت Bespoke AI كيف يمكن تحويل المهام اليومية إلى خطوات بسيطة وسلسة. وفي غرفة الألعاب، عاش اللاعبون تجربة غامرة بتقنيات عرض وأجهزة متطورة تقدم مستوى غير مسبوق من الاندماج. معًا، شكلت هذه المساحات لوحة متكاملة لمستقبل تُعزّز فيه التكنولوجيا كل زاوية من زوايا الحياة.

إلى جانب استعراض أحدث التقنيات، نبض الحدث بسلسلة من التجارب الحيوية والمثيرة. فقد استضاف منتدى تقني بعنوان “تصميم مستقبل المنزل مع الذكاء الاصطناعي” شارك فيه كل من جاستن هاربر، محرر في ITP Media ، ومرمر الهلالي، مهندسة معمارية ورائدة أعمال، لمناقشة تقاطع التصميم والتكنولوجيا. كما أذهل الشيف شاهين، مؤسس مطعم يابا، الضيوف بأطباق شرقية عصرية باستخدام Galaxy AI وBespoke AI. وتحالفت سامسونج مع Meta لتنظيم ورشة عمل لصنّاع المحتوى، تُمكّن المؤثرين من مهارات جديدة، إلى جانب إطلاق تحدي صانع المحتوى حيث تنافس المشاركون على تقديم أفضل أفكار محتوى حول “المنزل الذكي بالذكاء الاصطناعي” للفوز بجوائز مميزة و اختُتم الحدث ببطولة الألعاب “Battle of the Best FC26” بمشاركة أبرز اللاعبين الإقليميين على أجهزة سامسونج المحمولة وشاشاتها.

رؤية مستوحاة من الحياة اليومية

من خلال تجربة AI Home في دبي، عرضت سامسونج نموذجًا متكاملًا للحياة المتصلة قائمًا على الانفتاح والذكاء عبر الأجهزة والعملية اليومية. وترتكز هذه الرؤية على إمكانية الوصول، بما يضمن أن المزيد من المنازل في المنطقة يمكنها الاستفادة من الراحة والابتكار اللذين يوفرهما الذكاء الاصطناعي. وتؤكد سامسونج التزامها بتوسيع منظومتها، وتعزيز شراكاتها، ومواصلة إعادة تشكيل كيفية عيش الناس وإبداعهم واسترخائهم وتواصلهم داخل منازل المستقبل.