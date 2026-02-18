تكنولوجيا: رسميًا: جوجل توسع دعم AirDrop ليشمل المزيد من هواتف Pixel الذكية مع إغفال واضح.

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل عن توسيع دعم AirDrop عبر ميزة Quick Share ليشمل المزيد من هواتف Pixel الذكية. الميزة التي كانت حصرية سابقاً لهواتف Pixel 10، ستشق طريقها قريباً إلى الموديلات الأقدم أيضاً. ولسوء الحظ، قررت جوجل قصر هذه الوظيفة على الهواتف الرائدة (Flagships) فقط.

قدمت جوجل دعم AirDrop داخل Quick Share للمزيد من هواتف Pixel الذكية. وللتذكير، طرحت الشركة هذه الوظيفة لأول مرة في نوفمبر. ومع ذلك، كان هذا ينطبق فقط على سلسلة Pixel 10، بما في ذلك Pixel 10 Pro Fold (بسعر حالي 1,749.99 دولاراً على أمازون).

والآن، أكدت جوجل أنها ستجلب نفس الوظيفة إلى هواتف Pixel 9 الرائدة الأقدم. وتحديداً، قررت الشركة توفير توافق AirDrop على Pixel 9، و Pixel 9 Pro، و Pixel 9 Pro XL، و Pixel 9 Pro Fold. ومن المفترض أن يعمل دعم AirDrop تماماً كما هو الحال في سلسلة Pixel 10.

أيضاً، لن تكون الميزة الجديدة متاحة على الفور. بدلاً من ذلك، تخطط جوجل لتقديم الدعم “خلال الأسابيع المقبلة على مراحل”. وللأسف، لم تقدم جوجل أي تفاصيل محددة في هذا الصدد. ولسبب ما، استثنت الشركة هاتف Pixel 9a. وبالمثل، لم توضح الشركة ما إذا كانت أجهزة Pixel الأقدم المدعومة بمعالجات Tensor ستحصل على دعم مماثل في أي وقت قريب.

