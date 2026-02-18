تكنولوجيا: يعاني هاتف Galaxy Z TriFold الذي يبلغ سعره 2900 دولار من مشاكل في الشاشة، ولا تتوفر بدائل له.

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن هاتف Galaxy Z TriFold الفاخر يعاني من بعض مشاكل أجهزة الجيل الأول، حيث اشتكى المستخدمون من تعطل الشاشة الداخلية. ونأمل أن تتمكن سامسونج من حل هذه المشكلات في الدفعات الجديدة.

في أوائل ديسمبر من العام الماضي، كشفت سامسونج عن أول هاتف قابل للطي ثلاثي لها، تحت اسم Galaxy Z TriFold. تم إطلاقه في الصين أولاً ثم عالمياً بعد فترة وجيزة. ومنذ 30 يناير، أصبح متاحاً للشراء في الولايات المتحدة أيضاً. ومع ذلك، بدأ بعض المشترين بالفعل في مواجهة مشاكل في العرض، وتحديداً مع الشاشة الداخلية ثلاثية الطي.

قبل يومين (16 فبراير)، نشر المستخدم “Odd-Drawer6410” على موقع Reddit مقطع فيديو يظهر شاشة داخلية غير مستجيبة في جهاز Galaxy Z TriFold الخاص به. اشترى المستخدم الهاتف من الصين وأشار إلى بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام. بعد حوالي شهر من الاستخدام العادي، أومضت الشاشة الداخلية فجأة باللون الأخضر ثم توقفت عن عرض أي شيء. وبعد إعادة التشغيل، حلت المشكلة نفسها لكنها استمرت في العودة، وكان إصلاح إعادة التشغيل يعمل بشكل غير متسق.

يبدو أن الشاشة الخارجية تعمل جيداً ولكن الشاشة الداخلية كانت سوداء تماماً وغير مستجيبة. لاحظ المستخدم أن لقطات الشاشة التي تم التقاطها والجهاز في حالته المفتوحة كانت تظهر بدقة 1,920 × 1,080 بدلاً من الدقة الأصلية 2,160 × 1,548.

ثم بالأمس (17 فبراير)، نشر مستخدم آخر في نفس المنتدى الفرعي حول عدم استجابة الشاشة المفتوحة وتسجيلها للمسات وهمية (Phantom touches). وفي صباح اليوم التالي، كانت الشاشة بيضاء بالكامل وسمع المستخدم صوتاً (Popping sound) عند طي الجهاز. ويعتقدون أن هناك فقاعة هواء تحت الشاشة. لم يتعرض أي من الجهازين لأي ضرر.

سيأخذ المستخدم الأول جهازه إلى سامسونج للتحقيق ونأمل أن يجد حلاً. أما بالنسبة للمستخدم الثاني، فيبدو أن سامسونج قد أعادت له أمواله. كما شارك معلق آخر أنه تلقى استرداداً للأموال أيضاً.

في حين لم يكن هناك سوى عدد قليل من هذه الحالات، ربما أقل من خمسة، إلا أن هذا لا يبشر بالخير لجهاز فاخر مثل Galaxy Z TriFold. ونظراً لأنه يتم إنتاجه بكميات محدودة أيضاً، لا يبدو أن سامسونج تقدم أجهزة بديلة. وكان أحد التعليقات على منشور “Odd-Drawer6410” يشير إلى أن هذه المشكلة ناتجة عن كابل شريط مرن (Flex ribbon cable) تالف. نأمل أن تتمكن سامسونج من تحديد السبب الجذري ومعالجته للدفعات القادمة.

