تكنولوجيا: إطلاق بنك الطاقة الجديد Dreame بقوة 165 واط مع كابل قابل للسحب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وصل بنك الطاقة Dreame Life 165W Power Bank with Built-in Cable إلى الصين. وهذا هو الملحق الثاني من نوعه من Dreame، العلامة التجارية المعروفة عالمياً بمنتجات المنزل الذكي الخاصة بها. وتشمل ميزات الجهاز القدرة على شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد وشاشة TFT مع وضع التشغيل الدائم (Always-on mode).

أطلقت Dreame بنك الطاقة الثاني لها في الصين. وصل بنك الطاقة Dreame Life 165W بعد شهرين من أول ملحق من هذا النوع للعلامة التجارية، وهو Air Power 17 Magnetic Portable Power Bank.

يحتوي بنك الطاقة الجديد Dreame Life على كابل USB-C مدمج قابل للسحب، يوفر خرجاً يصل إلى 100 واط. وهناك أيضاً منفذ USB-C، بنفس الحد الأقصى للخرج، ومنفذ USB-A يصل إلى 33 واط. يبلغ الحد الأقصى للخرج المشترك 165 واط، والذي يمكن مشاركته بنسبة 100 واط: 65 واط بين جهازين يتم شحنهما عبر USB-C.

وفقاً لـ Dreame، ستحتفظ بطارية بنك الطاقة التي تبلغ سعتها 20,000 مللي أمبير في الساعة بسعة 80% على الأقل بعد 500 دورة شحن. ويتم إعادة شحنه بمدخل USB-C بقدرة 65 واط، ويتم عرض مستوى البطارية المتبقي على شاشة TFT المدمجة. تحتوي الشاشة على وضع التشغيل الدائم، ويشير رسم حلقي إلى مستوى البطارية المتبقي وخرج الشحن. يتميز بنك الطاقة بغلاف من سبائك الألومنيوم باللون الفضي، ويبلغ قياسه 156.0 × 52.8 × 40.8 ملم (حوالي 6.14 × 2.08 × 1.61 بوصة) ويزن حوالي 505 جم (حوالي 17.8 أوقية).

في الصين، يُباع بنك الطاقة Dreame Life 165W Power Bank with Built-in Cable بسعر تجزئة يبلغ 399 يوان صيني (حوالي 58 دولاراً). ومن غير الواضح ما إذا كانت Dreame تخطط لإطلاق ملحقات الشحن الخاصة بها في أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة، حيث تبيع بالفعل منتجات المنزل الذكي مثل المكنسة الروبوتية L40 Ultra Gen 2 Robot Vacuum (بسعر حالي 499.99 دولاراً في أمازون).

