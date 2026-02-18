شكرا لقرائتكم خبر عن سهل للتمويل السعودية تجدد اتفاقية تمويل إسلامي مع بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 200 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت بيتكوين يوم الأربعاء، مواصلة خسائرها الأخيرة، في ظل حالة من الحذر قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية رئيسية وتعليقات مرتقبة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما أبقى المستثمرين بعيدين إلى حد كبير عن الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفّرة.

ولم تتلقَّ أكبر عملة مشفّرة في العالم دعمًا يُذكر من إفصاح شركة «ستراتيجي إنك» — أكبر حائز مؤسسي للعملة — عن مشتريات إضافية، في وقت ظل فيه المشترون عند الانخفاضات حذرين، بعد هبوط بيتكوين بنحو 50% من ذروتها القياسية المسجلة في أكتوبر.

وانخفضت بيتكوين بنحو 1% لتصل إلى 67,746.6 دولار بحلول الساعة 01:19 بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي (06:19 بتوقيت غرينتش).

«ستراتيجي» تشتري بيتكوين بقيمة 168 مليون دولار

أعلنت «ستراتيجي» يوم الثلاثاء أنها اشترت 2,486 وحدة بيتكوين مقابل 168.4 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، ما رفع إجمالي حيازتها إلى 717,131 عملة.

وجاءت عملية الشراء بمتوسط سعر بلغ 67,710 دولارات للوحدة، أي أقل قليلًا من المستويات السعرية الحالية.

وتُعد هذه الصفقة ثالث عملية شراء لبيتكوين تنفذها الشركة خلال فبراير، إذ موّلت أحدث عمليات الاستحواذ عبر إصدارات إضافية من الأسهم.

وكانت الشركة قد ذكرت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها قادرة على تحمّل هبوط سعر بيتكوين حتى مستوى 8,000 دولارات، وأنها لا تزال قادرة على الوفاء بالتزامات ديونها.

غير أن هذه التصريحات — التي جاءت عقب فترة هبوط ممتدة في أسعار بيتكوين — أثارت بعض الانتقادات بشأن احتمالات تآكل حقوق المساهمين، لا سيما إذا واصلت الشركة إصدار أسهم جديدة لتمويل مشتريات إضافية من العملة.

وأصبحت «ستراتيجي» نقطة قلق رئيسية لدى مستثمري بيتكوين، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الهبوط إلى اضطرارها لبيع جزء من حيازتها الضخمة لتغطية التزاماتها المالية.

العملات البديلة تتحرك في نطاق ضيق

تحركت أسعار العملات المشفّرة الأوسع نطاقًا ضمن نطاق ضيق يوم الأربعاء، في وقت واصلت فيه معظم العملات البديلة تكبّد خسائر حادة خلال الجلسات الأخيرة، مع بقاء المعنويات ضعيفة تجاه القطاع.

وتزايد حذر الأسواق أيضًا مع ترقّب حزمة من المؤشرات الاقتصادية الأميركية المهمة، أبرزها محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير والمقرر صدوره لاحقًا اليوم.

ومن المنتظر صدور بيانات الإنتاج الصناعي يوم الأربعاء، وبيانات التجارة يوم الخميس، فيما يُرتقب صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي — مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي — يوم الجمعة.

وسيتم التدقيق في هذه البيانات، إلى جانب محضر الاجتماع، بحثًا عن مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة.

وتُعد أسواق العملات المشفّرة حساسة لتوقعات الفائدة الأميركية نظرًا لطبيعتها المضاربية واعتمادها على بيئة نقدية تيسيرية.

وكان ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكيفن وورش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي قد أثار خسائر حادة في القطاع مطلع فبراير، نظرًا لاعتباره خيارًا أقل ميلاً للتيسير النقدي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت إيثيريوم — ثاني أكبر عملة مشفّرة عالميًا — بنسبة 1.1% إلى 2,003.20 دولارات، بينما صعدت عملة «إكس آر بي» بنسبة 0.2% إلى 1.4814 دولار.