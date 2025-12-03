انت الان تتابع خبر الخارجية التركية "غاضبة من "مقر بارزاني" وتطالب قيادة البارتي بـ"المحاسبة الفورية للمسؤولين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية التركية في بيان، ان "البيان الذي صدر يوم (2 ديسمبر) باسم “مكتب المتحدث باسم مقر بارزاني” واستهدف السيد دولت بهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية، يُعدّ غير مقبول من حيث المضمون واللغة المستخدمة".



وأضافت: "قد طُلب من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) تقديم إيضاحات بشأن هذا البيان المسيء والاستفزازي، الذي يتضمن ادعاءات لا أساس لها من الصحة، واتخاذ إجراءات فورية بحق المسؤولين عنه".

وكان مقر بارزاني قد اصدر يوم امس بيانا هاجم فيه زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي، وذلك بعد ان هاجم بهتشلي مسعود بارزاني لاصطحابه عناصر من البيشمركة خلال زيارته الأخيرة الى تركيا، معتبرا ان الخطوة تنتهك سيادة تركيا.

وقال مقر البارزاني إن كل الترتيبات الأمنية تمت بتوافق بروتوكولي بين المؤسسات ذات الصلة في الإقليم وتركيا، مشيراً إلى أن مسؤولين أتراك رفيعو المستوى يزورون الإقليم ترافقهم الوحدات العسكرية التركية الخاصة دون حدوث أي مشكلة.

وأضاف مقر بارزاني: كنّا نظن أن الله قد هدى دولت باخجلي إلى الرشاد، وأنه طوى صفحة تبني العنصرية والشوفينية؛ ولكن يبدو أنه لا يزال ذلك الذئب الرمادي القديم نفسه ولكنه الآن يرتدي جلد الخروف".