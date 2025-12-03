انت الان تتابع خبر جزء مثير في كلمة ترامب الأخيرة عن العراق.. هل "امتدح" صدام حسين!؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ترامب خلال جلسة لحكومته بحضور عدد من الصحفيين، ان "العراق كان يتعرض للتنمر من قبل ايران، كان لدينا رئيس اعتقد أنه من الرائع تفجيرهم، ففجرهم، وفجأة، بدلاً من أن تكون لديهم قوة مساوية لقوة إيران، أصبحت إيران تحكم الشرق الأوسط لفترة طويلة من الزمن".



وحملت كلمة ترامب العديد من الإشارات المهمة، عندما قال انه "كان لدينا مشكلة في التعامل مع العراق، لكن بعد ان هاجمنا ايران وقدراتها النووية، اصبح العراق اكثر ودية في التعامل معنا".