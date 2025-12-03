علي مدي ثلاث سنوات سطّر أبطال الفرقة 22 بابنوسة ملاحم بطولة وشجاعة وجسارة نادرة لم يشهدها تاريخ الحروب منذ قرون ..

■ لم يكن أبطال بابنوسة والأحرار والشجعان من أهلها يدافعون عن مدينة ولا مباني فرقة عسكرية .. كانوا يدافعون عن تراب وطن عزيز ومساحة أرض غالية علي أهل السودان كافة ..

■ لن ينسي تاريخ البطولة والشجاعة كل ضباط وجنود الفرقة 22 بابنوسة .. من ارتقي منهم إلي مقام الشهادة فقد فاز ومن بقي فهو عند الأحياء من أهل السودان رمز فخر وخلود ..

■ لن تنسي عصابات ومليشيات التمرد هزائمها وخسائرها المتتالية في بابنوسة .. لن يهنأ الخونة والعملاء .. ستطاردهم لعنة التاريخ وستلاحقهم وصمة الخيانة أينما حلوا ..

■ خسر الجيش والشعب السوداني معارك كثيرة في نزاله الشرس مع الخونة والمجرمين .. لكن الجيش والشعب السوداني لن يخسر حربه الطويلة ضد مليشيات التمرد وداعميها من مردة شياطين الإنس والجن ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد