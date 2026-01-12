شكرا لقرائتكم خبر حي حراء الثقافي يناقش تصويب الألفاظ الشائعة في لقاء أدبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم حي حراء الثقافي بمكة المكرمة أمس، لقاء أدبيا بعنوان «تصويب الألفاظ الشائعة»، بالتعاون مع جمعية واثق، وذلك في المقهى الأدبي بالحي، بحضور عدد من المهتمين باللغة العربية والأدب والثقافة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برامج الحي الثقافية الهادفة إلى تعزيز الوعي اللغوي، والارتقاء باستخدام اللغة العربية في الخطاب اليومي والإعلامي، من خلال تسليط الضوء على أكثر الألفاظ والتراكيب الشائعة تداولا على ألسنة المتحدثين، وبيان الصواب اللغوي فيها وفق قواعد اللغة ومصادرها الموثوقة.

وتناول اللقاء مناقشة نماذج متعددة من الأخطاء اللغوية الشائعة، مع شرح أسباب شيوعها، وطرح البدائل الصحيحة بأسلوب مبسط يجمع الطرح العلمي والتفاعل الثقافي، مما أسهم في إثراء الحوار وتبادل الآراء بين الحور.

وأكد القائمون على اللقاء أن هذه الفعاليات تأتي في إطار رسالة حي حراء الثقافي الرامية إلى خدمة اللغة العربية، ودعم الحراك الثقافي، وخلق منصات معرفية مفتوحة تجمع المختصين والمهتمين في أجواء تفاعلية.

يذكر أن حي حراء الثقافي يواصل تنظيم لقاءات وفعاليات أدبية وثقافية متنوعة، تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتسهم في ترسيخ مكانة اللغة العربية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي.