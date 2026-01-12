شكرا لقرائتكم خبر +4 آلاف مستفيد و9 آلاف ساعة تطوعية تسجلها «تنمية رفحاء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جمعية التنمية الاجتماعية بمحافظة رفحاء عام 2025م العديد من المبادرات والبرامج التنموية المتنوعة، التي أسهمت في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز حراكه التنموي، ضمن نهجها الاستراتيجي الهادف إلى تمكين الأفراد وترسيخ قيم المشاركة والمسؤولية المجتمعية.

وأوضحت الجمعية أنها نفذت 25 برنامجا تدريبيا متنوعا، و9 لقاءات قيمية وإثرائية، إلى جانب 16 برنامجا للألعاب الحركية والمسابقات الثقافية، بإجمالي بلغ 380 ساعة تدريبية، استفاد منها أكثر من 4,000 مستفيد ومستفيدة من مختلف الفئات العمرية.

وفي مجال العمل التطوعي، أتاحت الجمعية 94 فرصة تطوعية، شارك في تنفيذها 633 متطوعا ومتطوعة، قدموا ما مجموعه 9,441 ساعة تطوعية، في صورة تعكس تنامي الوعي المجتمعي وروح المبادرة والعطاء.

وتنوعت المبادرات المنفذة خلال العام، شملت عددا من المشاريع، من أبرزها: مشروع إشراقة، وملتقى للفتيات، ومسابقة حروف الثقافية، إلى جانب برامج تطوير منسوبي الجمعية لرفع الكفاءة المؤسسية، ومشروع ارتقاء، والأمسيات المتنوعة للشباب، ومشروع رواد، وبرنامج صيف ريحانة 2025، إضافة إلى فعاليات متنوعة باليوم الوطني الـ95.

وفي جانب التطوير المؤسسي، جرى اختيار الجمعية ضمن الجهات المشاركة في مسرعة إدامة الهادفة إلى تطوير العمل التطوعي وتعزيز الجاهزية المؤسسية، وأنشأت قاعة تدريبية بسعة 200 متدرب، مزودة بأحدث التجهيزات والتقنيات التدريبية.