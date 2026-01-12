شكرا لقرائتكم خبر جناح الشام في قرية أتاريك العالمية.. نافذة ثقافية تُثري فعاليات شتاء مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدم جناح بلاد الشام في قرية أتاريك العالمية، ضمن فعاليات شتاء مكة، تجربة متكاملة تعكس عمق الحضارة الشامية وتنوّع موروثها الثقافي والفني والاجتماعي.

ويأخذ زواره في رحلة غنية بالعادات والتقاليد الأصيلة، من خلال عروض حية ومشاهد تحاكي تفاصيل الحياة الشامية القديمة، إلى جانب استعراض الأزياء الشعبية، والحِرف اليدوية التقليدية، التي تعبر عن هوية المنطقة وامتدادها التاريخي.

ويضم الجناح مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية، والإكسسوارات التقليدية، والقطع الفنية، وسط أجواء تعكس روح الأسواق القديمة، إضافة إلى تقديم عروض تعريفية بتاريخ المنطقة وإرثها الحضاري بأسلوب تفاعلي يجمع الترفيه والمعرفة.

ويأتي الجناح ضمن رؤية قرية أتاريك العالمية الرامية إلى تعزيز التبادل الثقافي وإبراز حضارات الشعوب المختلفة، بما ينسجم مع أهداف فعاليات شتاء مكة في تقديم محتوى سياحي وثقافي متنوع، يثري تجربة الزوار ويعكس مكانة مكة المكرمة بصفتها وجهة تجمع الأصالة والثقافة.