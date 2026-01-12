شكرا لقرائتكم خبر محافظة أحد المسارحة تستعرض التنوع السياحي والثقافي في «ليالي المحافظات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتضن مسرح مهرجان السفينة بمنطقة جازان، مشاركة محافظة أحد المسارحة في برنامج «ليالي المحافظات»، إحدى الفعاليات البارزة ضمن موسم مهرجان جازان 2026، الذي يهدف إلى إبراز التنوع السياحي والثقافي والطبيعي للمنطقة، وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة الوطنية بوصفها وجهة نابضة بالحياة، تزخر بالتجارب الأصيلة والفعاليات المتميزة، وتفتح آفاقا جديدة للزوار للاستمتاع بكل ما تحمله من ثراء حضاري وطبيعي.

وشهدت الفعالية حضورا لافتا من الزوار الذين استمتعوا بالعروض الشعبية، حيث أحيت الفرق التراثية الموروث الشعبي الجازاني وأضفت أجواء احتفالية ملهمة لجميع أفراد العائلة.

وقدمت الفرق الشعبية مجموعة من الرقصات والأهازيج التراثية الأصيلة، منها رقصات السيف، العرضة، العزاوي، والزامل، فيما أضفت الأزياء التقليدية المميزة لمسة جمالية على العروض لتعكس الثقافة والفن المحليين بأبهى صورة.

كما تضمنت الفعاليات قصائد شعرية، وعروضا مسرحية كوميدية، وأبريتا بعنوان «جازان في وطن السلام»، وأنشطة تشكيلية مستوحاة من البيئة الجازانية، إلى جانب فعاليات تفاعلية للأطفال، أسهمت في تقديم تجربة سياحية متكاملة أضفت أجواء احتفالية نابضة بالحياة واحتوائية على الحضور.

وتعد «ليالي المحافظات» منصة ثقافية وسياحية مثالية للتواصل وتبادل المعرفة حول تاريخ جازان ونمط الحياة التقليدي فيها، كما تبرز المقومات السياحية المتنوعة لكل محافظة، وتسلط الضوء على ما تزخر به من طبيعة خلابة، وسهول خضراء، وسواحل ممتدة، وتراث غني، في دعوة مفتوحة للزوار من داخل المملكة وخارجها لاكتشاف كنوز المنطقة والانغماس في أجوائها المعتدلة وفعالياتها المتنوعة التي تلبي اهتمامات جميع الفئات، كبارا وصغارا على حد سواء.