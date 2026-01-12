شكرا لقرائتكم خبر قرية أتاريك العالمية تتصدر مشهد الترفيه ضمن فعاليات شتاء مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت قرية أتاريك العالمية إقبالا واسعا ولافتا من الزوار ضمن فعاليات شتاء مكة المكرمة، إذ استقطبت أعدادا كبيرة من الأفراد والعائلات من المواطنين والمقيمين، في مشهد يعكس نجاح الفعاليات الشتوية في تعزيز الحراك الترفيهي والثقافي بالمنطقة.

وتمكنت القرية من ترسيخ حضورها بصفتها وجهة ترفيهية متكاملة، بفضل ما تقدمه من تنوع ثري في المعروضات الفنية والثقافية والترفيهية، التي صممت لتناسب مختلف الفئات العمرية وتلبي اهتمامات الزوار، في أجواء تجمع الترفيه والمعرفة والتجربة الثقافية المتنوعة.

وتضم قرية أتاريك العالمية أجنحة مستوحاة من ثقافات عالمية متعددة، تقدم عروضا فنية حية، وحرفا تراثية، ومنتجات فنية تعكس هوية الشعوب، إلى جانب الفعاليات التفاعلية والعروض الموسيقية والاستعراضية التي أضفت طابعا حيويا على المكان، وأسهمت في إثراء تجربة الزائر.

واشتملت القرية على مناطق مخصصة للعائلات والأطفال، تضمنت ألعابا ترفيهية، وأنشطة تعليمية، ومساحات آمنة للترفيه العائلي، إضافة إلى مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أطباقا متنوعة من المأكولات المحلية والعالمية، مما جعلها محطة جذب متكاملة لقضاء أوقات ممتعة خلال الموسم الشتوي.

ويأتي تنظيم قرية أتاريك العالمية ضمن إطار جهود فعاليات شتاء مكة المكرمة الهادفة إلى تنويع الخيارات الترفيهية، وتعزيز جودة الحياة، ودعم السياحة الداخلية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع الترفيهي وإيجاد وجهات جذب مستدامة.

يذكر أن فعاليات شتاء مكة المكرمة تشهد مشاركة واسعة من الجهات المنظمة والمبادرات المجتمعية، وتستمر في استقطاب الزوار من داخل المنطقة وخارجها، عبر برامج متنوعة تهدف إلى تقديم تجارب نوعية تعزز مكانة مكة المكرمة بوصفها وجهة ثقافية وسياحية على مدار العام.