شكرا لقرائتكم خبر «الدرب» تبرز موروثها التراثي والسياحي في «ليالي المحافظات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتضن مسرح مهرجان السفينة بمنطقة جازان، مشاركة محافظة الدرب ضمن برنامج «ليالي المحافظات»، إحدى الفعاليات البارزة في موسم مهرجان جازان 2026.

وشهدت الفعالية حضورا كبيرا من الزوار الذين تفاعلوا مع العروض الشعبية التي قدمتها الفرق التراثية، مستحضرة الموروث الشعبي الجازاني في لوحات فنية أضفت أجواء احتفالية ملهمة، وأسهمت في رسم مشهد ثقافي تفاعلي استمتع به جميع أفراد العائلة.

كما تضمنت الفعاليات المصاحبة عرض برومو خاصا بمحافظة الدرب يبرز معالمها السياحية والتراثية، وقصائد شعرية، وعروضا ترفيهية، وأوبريتا، وحفلا غنائيا، إضافة إلى فعاليات ترفيهية وتفاعلية للأطفال، شملت مسابقات وهدايا للحاضرين لتعزيز تجربة احتفالية متكاملة اتسمت بالحيوية والاحتواء.

وتعد «ليالي المحافظات» منصة ثقافية وسياحية ثرية للتواصل وتبادل المعرفة حول تاريخ منطقة جازان وأنماط الحياة التقليدية فيها، كما تسلط الضوء على المقومات السياحية المتنوعة لكل محافظة وما تتميز به من طبيعة خلابة، وسهول خضراء، وسواحل ممتدة، وتراث غني، في دعوة مفتوحة للزوار من داخل المملكة وخارجها لاكتشاف كنوز المنطقة والانغماس في أجوائها المعتدلة وبرامجها المتنوعة التي تلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع.