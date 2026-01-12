شكرا لقرائتكم خبر «الشؤون الإسلامية» ترسي عقود صيانة ونظافة وتشغيل 6478 مسجدا وجامعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال 2025م عددا من عقود صيانة المساجد والجوامع ونظافتها وتشغيلها في عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها، بلغت قيمتها الإجمالية 408,216,337.95 ريالا، وذلك من خلال 31 عقدا شملت 6478 مسجدا وجامعا.
وشملت هذه العقود مناطق ومحافظات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجازان، والمنطقة الشرقية، وعسير، والحدود الشمالية، والجوف، ونجران، والقصيم، وجازان؛ بهدف ضمان جاهزية المساجد واستدامة أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة وفق أعلى المعايير المعتمدة، بما يحقق الراحة للمصلين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة في بيوت الله على مدار العام.
وتأتي هذه الجهود ترجمة حقيقية لما توليه القيادة الرشيدة، من حرصٍ واهتمامٍ بالغين بالعناية ببيوت الله، وتسخير الإمكانات كافة لتوفير أفضل الخدمات لها، وتهيئتها لاستقبال المصلين في أجواء إيمانية مريحة.
