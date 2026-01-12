شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعاليات «جازان سيتي» ضمن مهرجان جازان 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات «جازان سيتي» على الكورنيش الجنوبي بجوار القرية التراثية، ضمن مهرجان جازان 2026، مقدمة للزوار تجربة متكاملة تجمع بين الجانب الترفيهي والثقافة والتسوق، في موقع يعكس تنوع المقومات السياحية والثقافية التي تزخر بها المنطقة.

ويضم موقع الفعاليات منظومة متكاملة من المرافق والخدمات، تشمل مناطق تسوق متنوعة، ومطاعم ومقاهي، إضافة إلى معرض تشكيلي، ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال والعائلات، وحديقة للطيور، فضلا عن متحف خاص بالمنطقة ضمن «Earth Zone»، الذي يعرض تاريخ المنطقة وإرثها الثقافي والطبيعي بأساليب حديثة وتفاعلية.

كما يتزامن مع فعاليات «جازان سيتي» إقامة بطولة المملكة للكرة الطائرة الشاطئية في الموقع ذاته، ما يعزز التجربة الترفيهية والرياضية، ويتيح للزوار فرصة متابعة المنافسات الرياضية والاستمتاع بالبرامج العائلية والثقافية.

وتعد «جازان سيتي» إحدى المحطات الرئيسة ضمن برنامج المهرجان، حيث تسهم في إبراز الهوية الثقافية للمنطقة، وتعزيز مكانة جازان بوصفها وجهة سياحية وترفيهية جاذبة على مدار العام.