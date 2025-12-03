انت الان تتابع خبر السامرائي: افتتاح جسر الإسحاقي – المعتصم خطوة مهمة لدعم البنى الخدمية بصلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السّامرائي شارك، في حفل افتتاح جسر ناحيتي الإسحاقي – المعتصم، بحضور محافظ صلاح الدين السابق الشيخ إسماعيل الهلوب والحالي بدر الفحل، وعدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية، حيث جرى الاطلاع على مراحل إنجاز المشروع وأثره المباشر في تعزيز حركة السكان والربط بين مناطق المحافظة".



وأكد السامرائي، أن "افتتاح هذا الجسر يمثل خطوة مهمة لدعم البنى الخدمية في صلاح الدين وتسهيل تنقل الأهالي"، مشدداً على "ضرورة المضي في إنجاز المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين وتدعم الاستقرار، وتلبي احتياجات المناطق التي عانت من الإهمال وتأخر الخدمات".