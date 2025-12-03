بالصّور- مايلي سايرس تثير الجدل بخاتمها الماسي… هل اقتربت لحظة الإعلان؟

دبي - فريق التحرير: يبدو أنّ مايلي سايرس وماكس موراندو يستعدّان للكثير من الاحتفالات في موسم الأعياد هذا العام. ففي العرض العالميّ الأوّل لفيلم Avatar: Fire and Ash في الأوّل من ديسمبر، التُقطت صور للمغنّية البالغة من العمر ثلاثة وثلاثين عامًا وهي تضع خاتمًا ماسيًّا أثناء وقوفها إلى جانب شريكها الّذي يُشاع أنّه خطيبها، البالغ سبعة وعشرين عامًا.

وقد التقطت عدّة صور لمايلي على السّجّادة الحمراء واضعةً يدها اليسرى على صدر موراندو، هذا ما أظهر الخاتم بوضوح.

يتميّز خاتم خطوبة مايلي سايرس بتصميم فريد من توقيع مصمّمة المجوهرات جاكي آيش، وهو خاتم مصنوع خصيصًا لها، مرصّع بحجر ماسيّ بقَطع الوسادة ومثبّت بأسلوب East-West العصري على قاعدة من الذهب الأصفر عيار ١٤. وقد قدّر خبراء المجوهرات قيمة الخاتم بمبالغ تتراوح بين ١٥٠ ألفًا و٤٥٠ ألف دولار، وفقًا لاختلاف تقديرات المتخصصين ولعوامل متعلقة بلون الحجر ودرجة نقائه.

يرتبط الثنائي منذ نحو أربع سنوات، بعدما ظهر لأوّل مرّة كحبيبَين في عرض أزياء Gucci Love Parade في نوفمبر ٢٠٢١،

بعد شهر، ظهر موراندو في فيديو التقطه أحد المعجبين وهو يدعم سايرس خلال برنامجها الخاصّ على قناة NBC بعنوان Miley’s New Year’s Eve Party.

وعلى مدى السنوات الماضية، حافظ الثّنائي على سرّيّة العلاقة إلى حدّ كبير، باستثناء بعض التّصريحات الّتي امتدح كلٌّ منهما فيها الآخر. وفي العام الماضي، تحدّثت سايرس عن أوجه التّشابه بينهما وكذلك الاختلافات — فهي تكبر موراندو بستّ سنوات.

وفي وقت سابق من هذا العام، ظهر الثّنائي في مناسبة نادرة خلال حفل الأوسكار ٢٠٢٥. وقد لفتت سايرس الأنظار بحاجبَيها المبيّضَين على السّجّادة الحمراء بينما ارتدت فستانًا أسود شفّافًا جزئيًّا، قبل أن تغيّر إطلالتها إلى فستان أسود قصير مع غرّة قصيرة. أمّا موراندو، فظهر أنيقًا ببذلة توكسيدو سوداء قبل أن ينتقل لاحقًا إلى طلّة أكثر عصريّة ببذلة مزدوجة الصّدر مع حذاء رياضيّ.