تغريدة غامضة ومقتضبة من السوداني.. هل لها علاقة بترشيح ترامب لـ"جائزة نوبل"؟

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تغريدة مقتضبة تابعتها الخليج 365، انه "مذ تسلّمتُ المسؤولية حرصت على أن أبني صداقات تخدم العراق، لقد أدركت منذ البداية أنّ علاقات الصداقة، لا العداء، هي التي تكفل استقرار بلدنا ونموّه وازدهاره"، خاتما التغريدة بـ"العراق أولا".



وجاءت تغريدة السوداني التي ختمها بـ"العراق أولا"، وهي عبارة مماثلة لما يستخدمه ترامب "أمريكا أولا"، بعد ساعات من اشتعال الأجواء السياسية والشعبية على خلفية ماتحدث به ترامب عن "ترشيح رئيس الوزراء العراقي له لجائزة نوبل للسلام"، قائلا انه "استغرب هذه الخطوة من العراق لكنها كانت شرفا كبيرا لي".