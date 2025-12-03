اخبار الخليج

صحف قطر صدرت اليوم دون إشارة للقمة الخليجية! (بالصور)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من المنامة: في سابقة أثارت جدلاً، وأحدثت تفاعلاً عبر منصات السوشيال ميديا، وحركت تساؤلات في أروقة القمة الخليجية المقامة حالياً في البحرين، تجاهلت الصحف القطرية الإشارة إلى إقامة القمة.

وهذه هي أغلفة الصحف القطرية الصادرة اليوم الأربعاء 3 ديسمبر (كانون الأول) 2025، دون أي إشارة إلى القمة الـ46 لدول الخليج العربية.

(صحيفة الراية)

(صحيفة الوطن)

(صحيفة العرب)

(صحيفة الشرق)

(ملخص لوكالة الأنباء القطرية عن افتتاحيات الصحف القطرية اليوم)

