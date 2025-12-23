القاهرة: القرار اتُّخذ ببدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة الشهر المقبل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفاد ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، مساء اليوم الأحد، بأن القرار اتُّخذ بالفعل ببدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر يناير المقبل، مؤكدًا أن هذه المرحلة ستنطلق وفق ترتيبات مختلفة عمّا يُروَّج له إسرائيليًا.

وأوضح رشوان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيدخل المرحلة الثانية من الاتفاق بصورة مغايرة لما وصفه سابقًا بـ"النصر المطلق"، في إشارة إلى تغيّر في طبيعة المواقف والوقائع الميدانية والسياسية.

وشدّد رشوان على أنه لا توجد قوة على وجه الأرض يمكنها إجبار القاهرة على فتح معبر رفح إلا وفق الشروط المصرية، مؤكدًا أن مصر تتعامل مع المعبر انطلاقًا من سيادتها الكاملة واعتباراتها الأمنية والإنسانية.

كما أكد أن الوجود العسكري المصري في سيناء شرعي ويهدف إلى حفظ الأمن القومي، مشددًا على أن القاهرة لن تتخلى عن هذا الوجود تحت أي ظرف.

وفي السياق ذاته، نفى رشوان صحة ما يُتداول بشأن تولي قوة الاستقرار الدولية مهمة نزع سلاح حركة حماس ، واصفًا هذه الأحاديث بأنها غير صحيحة ولا تستند إلى وقائع أو اتفاقات قائمة.

المصدر : وكالات