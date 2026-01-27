سعر الفضة ترتد بقوة بعد جني الأرباح وتستعيد الزخم الصاعد – توقعات اليوم – 27-01-2026

عاود سعر سهم بنك لشا (QFBQ) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الزخم الإيجابي المحيط بالسهم، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، قادمة من مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 1.809 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 1.925 ريال استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد