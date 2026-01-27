سعر اليورو مقابل الدولار يحافظ على مكاسبه بدعم الاتجاه الصاعد – توقعات اليوم – 27-01-2026

تقدم سعر سهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (8210) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 154.10 ريال، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مستفيداً من تركيبة فنية إيجابية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط، ومدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 154.10 ريال، ليكون هدفه التالي عند المقاومة المحورية 166.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد