سعر الذهب يستعيد زخمه ويقترب من استهداف مقاومات تاريخية جديدة - توقعات اليوم – 27-01-2026

تراجع سعر سهم إنوفست (INOVEST) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسطي لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما استطاع السهم تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من التراجعات على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم الحالي 92.00 دينار، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 85.60 دينار.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط