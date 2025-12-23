تراجع مبيعات تسلا في أوروبا بنحو 12% في نوفمبر مقابل توسيع بي واي دي الصينية تواجدها

أظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء أن مبيعات شركة تسلا في أوروبا انكمشت خلال شهر نوفمبر، في حين سجلت منافستها الصينية بي واي دي (BYD) نمواً قوياً على أساس سنوي وواصلت زيادة حصتها السوقية في المنطقة.

وانخفضت مبيعات تسلا في الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة بنسبة 11.8% على أساس سنوي لتصل إلى 22,801 وحدة في نوفمبر، وفقاً لبيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA).

كما تراجعت الحصة السوقية لتسلا إلى 2.1% مقارنة بـ 2.5% قبل عام، لكنها تحسنت مقارنة بالمستوى الضعيف البالغ 0.6% المسجل في الشهر السابق.

في المقابل، قفزت مبيعات بي واي دي في نوفمبر بنسبة 221.8% على أساس سنوي لتصل إلى 21,133 وحدة، بينما ارتفعت حصتها السوقية إلى 2% من 0.6% قبل عام. كما تحسنت حصة الشركة الصينية من 1.6% في أكتوبر.

وجاء ذلك في وقت ارتفعت فيه تسجيلات السيارات الجديدة في أوروبا إجمالاً بنسبة 2.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.08 مليون وحدة، بحسب بيانات ACEA. وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بتحسن مبيعات السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات والسيارات الهجينة، حيث استحوذت الفئة الهجينة على أكبر حصة من السوق الأوروبية بلغت 34.6%.

ورغم أن تراجع مبيعات تسلا في المنطقة خلال نوفمبر كان أقل حدة مقارنة بالأشهر السابقة، فإنه لا يزال يعكس اتجاهاً هبوطياً مستمراً لصانعة السيارات الكهربائية، في ظل اشتداد المنافسة من الشركات الأوروبية المحلية والمصنّعين الصينيين.

كما لا تزال تسلا تواجه صعوبة في استعادة صورتها الذهنية، بعد أن أدت التحركات السياسية للرئيس التنفيذي إيلون ماسك في وقت سابق من هذا العام إلى نفور شريحة واسعة من قاعدة عملاء الشركة.

في المقابل، أصبحت بي واي دي منافساً رئيسياً لتسلا في كل من أوروبا والصين، بعدما عززت الشركة عروضها في السوق الأوروبية هذا العام. ولاقت سيارات بي واي دي استقبالاً جيداً رغم اضطرارها للتعامل مع رسوم الاستيراد الأوروبية المرتفعة.

وتضع الشركة الصينية التوسع في أوروبا ومناطق أخرى على رأس أولوياتها، خاصة مع تباطؤ المبيعات في سوقها الرئيسية داخل الصين.

كما تتمتع بي واي دي بميزة تنافسية إضافية مقارنة بتسلا، كونها تبيع سيارات هجينة تحظى بشعبية كبيرة. وقد أصبحت هذه الفئة أكثر جذباً للمستهلكين الحريصين على التكلفة، والذين لا يرغبون في دفع الأسعار المرتفعة للسيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات فقط.