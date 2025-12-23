الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بفعل انتعاشة قرب نهاية العام

ارتفعت أسعار فول الصويا في بورصة شيكاغو بشكل طفيف يوم الاثنين، إذ التقطت السوق أنفاسها بعد خسائر الأسبوع الماضي التي دفعت الأسعار إلى أضعف مستوياتها منذ أواخر أكتوبر، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الطلب من الصين، أكبر مستورد عالمي.

وواصل القمح تحقيق مكاسب إضافية مدعومًا بعمليات الشراء عند الانخفاض، غير أن وفرة الإمدادات العالمية من المرجح أن تضع سقفًا للأسعار. وقال متداول مقيم في سنغافورة:

«إن عمليات الشراء الصينية كانت مدفوعة إلى حد كبير باتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين. فالطلب الصيني على فول الصويا المستورد محدود، نظرًا إلى وفرة الإمدادات في السوق المحلية».

وأثرت حالة عدم اليقين بشأن موعد وفاء الصين بهدف شراء 12 مليون طن متري من فول الصويا الأميركي، المنصوص عليه في إطار هدنة تجارية بين بكين وواشنطن، سلبًا على السوق، ولا سيما مع اقتراب موسم حصاد يُتوقع أن يكون وفيرًا في البرازيل مطلع عام 2026. ولم تستورد الصين أي شحنات فول صويا من الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، حيث اتجه المشترون إلى الإمدادات من أميركا الجنوبية وسط مخاوف من حدوث نقص في حال استمرار الحرب التجارية.

وعقب الهدنة التي تم التوصل إليها في أكتوبر، كثفت الصين مشترياتها من الشحنات الأميركية، حيث قال متعاملون إن أكثر من 7 ملايين طن جرى شراؤها منذ ذلك الحين.

وفي صباح يوم الجمعة، باع المصدرون 134 ألف طن من فول الصويا الأميركي إلى الصين، بحسب ما أعلنت وزارة الزراعة الأميركية في نظامها اليومي للإبلاغ.

وفي أسواق الحبوب الأخرى، تضخ محاصيل القمح الكبيرة في الأرجنتين وأستراليا إمدادات جديدة في السوق العالمية. كما تبدو الآفاق الأولية لمحاصيل العام المقبل مواتية، إذ توقعت روسيا، أكبر مصدر عالمي، محصولًا وفيرًا يبلغ 90 مليون طن، وفق ما قاله مسؤولون الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية يوم الجمعة إن المزارعين الأوكرانيين قاموا بدرس نحو 56.6 مليون طن من الحبوب من 93.5% من المساحة المزروعة حتى 18 ديسمبر، دون تقديم بيانات مقارنة.

وأظهرت بيانات تنظيمية صدرت يوم الجمعة أن المضاربين الكبار زادوا مراكزهم البيعية الصافية في عقود الذرة الآجلة في بورصة شيكاغو خلال الأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر.

كما أظهر التقرير الأسبوعي لالتزامات المتعاملين الصادر عن هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) أن المتعاملين غير التجاريين، وهي فئة تشمل صناديق التحوط، قاموا بزيادة مراكزهم البيعية الصافية في عقود القمح، وخفضوا في المقابل مراكزهم الشرائية الصافية في فول الصويا.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، صعدت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.7% إلى 4.47 دولار للبوشل.

الصويا

وارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.3% إلى 10.53 دولار للبوشل.

القمح

وصعدت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 1.1% إلى 5.15 دولار للبوشل.