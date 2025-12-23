شكرا لقرائتكم خبر مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم يطلق تطبيق النموذج العربي للجودة والتميّز في التعليم في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلق مركز اليونسكو للجودة والتميز في التعليم النموذج العربي للجودة والتميّز في التعليم في تونس حيث يمثل محطة مفصلية للانتقال من السياسات إلى الأثر، ومن التقييم إلى التحسين المستدام، برؤية عربية موحّدة تدعم تحقيق جودة التعليم وتنافسية مخرجاته.

وكان الاطلاق تحت رعاية وحضور وزير التربية بالجمهورية التونسية، ولمدة أربعة أيام متتالية (٢٢ - ٢٥) ديسمبر ٢٠٢٥م وجاء النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم” بتنظيم مشترك بين مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم ووزارة التربية التونسية واللجنة الوطنية التونسية للتربية والثقافة والعلوم ، وبمشاركة شركاء دوليين وإقليميين، تأكيدًا على أهمية تعزيز مسيرة التعليم العربي وفق معايير الجودة والتميز الذي يعكس مكانة التعليم الجيد كأولوية وطنية وقومية في حدث تربوي عربي رفيع المستوى.

وهذا الافتتاح الرسمي يعكس الالتزام العربي بدأت فعاليات الإطلاق بعزف النشيد الرسمي، تلاه كلمة ترحيبية لوزارة التربية التونسية أكدت فيها أن احتضان تونس لهذا الحدث يعكس إيمانها العميق بأهمية تطوير جودة التعليم بوصفه ركيزة أساسية للتنمية وبناء الإنسان.

كلمات قيادية تؤسس للمرحلة المقبلة

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة الدكتورة فاطمة إبراهيم رويس، مساعد مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم وأمين اللجنة الإشرافية العليا للنموذج، التي أكدت أن النموذج العربي يمثل أداة عملية عربية تنقل نظم التعليم من التقييم التقليدي إلى التحسين القائم على الأدلة وتحقيق الأثر المستدام.

استعرضت فيها الرؤية الاستراتيجية للنموذج، موضحًا أنه صُمم وفق تفكير منظومي يربط السياسات بالممارسات، ويعزّز جاهزية القيادات التعليمية لاتخاذ قرارات مبنية على البيانات والمؤشرات.

وأكدت الرويس أن إطلاق تطبيق النموذج العربي للجودة والتميّز في التعليم من تونس يمثّل انتقالًا حقيقيًا من الرؤية إلى التطبيق، ومن الأطر النظرية إلى الأثر الملموس.

وأوضحت أن النموذج، المعتمد عربيًا، يشكّل منظومة متكاملة تضم 18 معيارًا ويُعد النموذج العربي للجودة والتميّز في التعليم مرجعية عربية شاملة، تضم 18 معيارًا موزعة على أربعة محاور رئيسة هي: الرؤية الاستشرافية، والحوكمة وإدارة الأداء، والأداء التعليمي، والنتائج والأثر، مع خطط تنفيذ مرحلية ومؤشرات أداء واضحة تضمن الاستدامة والتحسين المستمر.

لدعم جودة التعليم وتحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية.

ودعت القيادات التعليمية العربية إلى تبنّي النموذج وقيادته بفعالية، لتحويل الجودة إلى ممارسة مؤسسية مستدامة تُسهم في بناء مستقبل تعليمي عربي أكثر عدلًا وتنافسية.

كما ألقى الدكتور عبدالرحمن إبراهيم المديرس، مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، كلمة أكد أن إطلاق تطبيق النموذج العربي للجودة والتميّز في التعليم يمثّل مسارًا عربيًا جديدًا للتكامل والعمل المشترك، بدعمٍ راسخ من حكومة المملكة العربية السعودية، يسهم في تلبية احتياجات الدول العربية وتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن النموذج صُمّم كأداة استباقية لتحسين جودة السياسات والمناهج وبناء قدرات المعلمين وتهيئة بيئات تعلم مواكبة للتحولات العالمية، بما فيها الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على الهوية العربية.

وشدّد على أن دعم المملكة العربية السعودية للمركز كدولة مقر، إلى جانب الشراكة العربية والدولية، يُعد استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الطالب العربي، وتجسيدًا لمبدأ أن الجودة رحلة مستمرة لا تتحقق إلا بالعمل الجماعي نحو تعليم عربي متميز ومستدام للجميع.

من جانبه، شدّد الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، على أهمية التكامل العربي في تبنّي نماذج جودة نابعة من الواقع العربي، وقادرة على رفع تنافسية التعليم عربيًا وعالميًا.

كما أكد أن افتتاح الدورة التدريبية حول النموذج العربي للجودة والتميّز في التعليم يعكس التزام الجمهورية التونسية الراسخ بإصلاح التعليم باعتباره قرارًا سياديًا واستثمارًا وطنيًا في مستقبل الإنسان.

وأوضح أن النموذج العربي، الذي طُوّر بالشراكة بين الألكسو ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، يُعد إطارًا استراتيجيًا منظوميًا يربط السياسات بالممارسات، ويعزّز الحوكمة والجودة الشاملة والتحسين المستدام.

وشدّد على أن هذه الدورة تمثل خطوة عملية لترسيخ ثقافة الجودة والتميّز، ودعم العمل العربي المشترك لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وبناء تعليم عربي أكثر عدلًا وكفاءة واستدامة.

واختُتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة وزير التربية بالجمهورية التونسية، الذي أكد أن الاستثمار في جودة التعليم هو استثمار في مستقبل الأوطان، وأن النموذج العربي يشكّل إطارًا عمليًا لدعم الإصلاحات التربوية وتحسين نواتج التعلّم.

تكريم وشراكات

وتضمّن البرنامج تبادل الدروع التكريمية بين وزير التربية بالجمهورية التونسية عناية السيد نور الدين النوري ومدير عام المركز د.عبدالرحمن المديرس، والتقاط صورة جماعية، في رسالة رمزية تجسّد عمق الشراكة العربية والدولية في دعم جودة التعليم.

من الإطلاق إلى بناء القدرات

وفي ترجمة عملية لإطلاق النموذج، أعلن المركز عن انطلاق الدورة التدريبية المتخصصة ضمن فعاليات إطلاق تطبيق النموذج العربي للجودة والتميّز في التعليم في تونس، والتي تمتد من 22 إلى 25 ديسمبر 2025، وتركّز في يومها الأول على الحقيبة الأساسية للقيادات التعليمية، بهدف تمكين القيادات من أدوات التطبيق، وبناء القدرات المؤسسية، وربط الأداء بالمخرجات والنتائج.

نموذج عربي بأفق عالمي

رسالة نحو المستقبل

ويؤكد هذا الإطلاق أن النموذج العربي للجودة والتميّز في التعليم ليس مشروعًا مرحليًا، بل مسارًا استراتيجيًا طويل الأمد، يضع التعليم في قلب التنمية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، عنوانها: جودة تعليم أعلى... وأثر أعمق... ومستقبل عربي أكثر تنافسية